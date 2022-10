Más del 95% de Pruebas del Papiloma Humano que se Realizan dan Positivo

El Responsable del Laboratorio, Luis Miguel Canseco Ávila Afirmó que la Población Tarda en Realizarse las Pruebas por Miedo y Pudor, lo cual Complica que se Detecten Enfermedades a Tiempo.

* Ciencias Químicas de la UNACH, Campus Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 13 de octubre del 2022.- De acuerdo a las estadísticas del Laboratorio de Diagnóstico y Biomedicina Molecular de la Facultad de Ciencias Químicas, con sede en la localidad, el 95 por ciento de las pruebas que actualmente realizan para detectar la presencia del Virus de Papiloma Humano (VPH), considerado precursor del cáncer, dan positivo.

Así lo confirmó, Luis Miguel Canseco Ávila, director de esa facultad y responsable de los laboratorios, quien en entrevista para el rotativo EL ORBE que, para mala fortuna de las personas que lo solicitan, los tipos de VPH detectados en la ciudad, son los más oncogénicos.

Reconoció que están haciendo dos pruebas de esas al día, y que ha sido muy difícil que la población tome l decisión de hacerlas, sobre todo por el pudor, pero que se las realiza cuando ya se da cuenta que la enfermedad ha ido avanzando y a veces ya es demasiado tarde, cundo ya hay verrugas o alguna displasia..

De acuerdo a su punto de vista, el aumento de los casos de VPH en la región se deben a descuidos cometidos en la Secretaría de Salud, porque se han dejado de hacer las campañas para la prevención del cáncer cérvico-uterino y se han enfocado a otras, como el de mama.

La prevención en el caso del cáncer cervico-uterino es la prevención, entre más rápido se pueda detectar la enfermedad en la mujer, o incluso en hombres, es más fácil hacerle frente con un tratamiento adecuado, ya que de lo contrario todo será más doloroso, invasivo y menos efectivo.

Aún cuando el grupo de edad que más acude para realizarse las pruebas VPH son personas de entre 25 y 35 años de edad, en ambos sexos, reveló que han llegado menores de edad y, recientemente una adolescente de 16 años de la localidad dio positivo.

«Es preocupante la falta de prevención, y ver con lesiones bastante avanzadas a las pacientes y a los hombres, porque hemos tenido análisis de ellos que han dado positivo y pueden concluir con cáncer de pene o de próstata», indicó.

En el caso del Covid-19, recalcó que han disminuido las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas o el gel, y que eso se ve reflejado en una baja en los análisis de laboratorio por esa causa, aún cuando el virus sigue presente.

Esa confianza en la población ha sido determinante para que ya no se realicen las pruebas, «pero el problema es que, cuando ya se lo quieren realizar, por ejemplo, a veces ya están complicados o ya no llegamos a tiempo».

Según reveló, «ha habido casos de muerte de niños por Covid-19 en la ciudad, donde mandan a pedir la prueba, pero cuando ya vamos, ya están en una etapa muy avanzada y cayeron en la automedicación. Reconocemos que han hecho efecto las vacunas, pero siempre existe el riesgo de que alguien no haya recibido la dosis y comiencen los rebrotes». EL ORBE / JC