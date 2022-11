Brindan Tranquilidad y Seguridad a Visitantes de Panteones de la Región Durante la Celebración del 1 y 2 de Noviembre

* AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO REALIZARÁN RECORRIDOS EN LOS ALREDEDORES DE LOS CEMENTERIOS.

Tapachula, Chiapas; 31 de Octubre del 2022.- El Ayuntamiento de Tapachula, a través del Consejo Municipal de Seguridad Pública Municipal (COMSEP), dio a conocer el cierre de Calles y Avenidas aledañas a los Panteones Municipal y Jardín con motivo del Día de Muertos, con la finalidad de brindar seguridad y tranquilidad a quienes visitarán a sus familiares los días 1 y 2 de Noviembre.

Las vialidades que permanecerán cerradas cercanas al Panteón Municipal son las siguientes: 10ª Norte y 6ª Poniente, 12ª Norte y 6ª Poniente, 16ª Sur y 6ª Poniente.

En doble circulación: 6ª Poniente entre la 8ª Sur y la 4ª Sur de Oriente a Poniente, y de Poniente a Oriente.

Sin acceso: 6ª Sur y 8ª Poniente de Oriente a Poniente; 6ª Sur y 10ª no habrá paso de Oriente a Ponente, 6ª Sur y 12ª no habrá paso de Oriente a Poniente.

De la 16 Sur y 6ª Poniente no habrá paso de Norte a Sur sobre todo el Periférico, salida del Rinconcito se bloqueará para que no se incorporen al Periférico de la 8ª Poniente a la altura de la Curva del Artista.

En tanto la circulación para el Panteón Jardín será de la siguiente manera, en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, los días 1 y 2 de Noviembre: cerrados los dos accesos al panteón por la calle principal de la Calzada al Panteón Jardín, a la altura del Oxxo y el Modelo Plus, a un costado de parque.

También estará cerrada la calle Sarmiento, 20 de Noviembre, desde el lado Norte Oriente del panteón esquina con Calzada Quinta San Antonio; de igual forma permanecerá cerrada la Avenida Seminarista, a la altura de Calzada Quinta San Antonio, la calle de la bloquera hasta la entrada del panteón y en sus intersecciones; cerrado el acceso por la calle lateral de la Central Oriente, a la altura de la concesionaria de autos Honda y la calle Miguel Hidalgo.

Las autoridades municipales refirieron que está prohibido introducir bebidas alcohólicas y estupefacientes, por lo que en los accesos de los panteones permanecerá vigilancia permanente revisando bolsas y morrales, se recomendó también no llevar mascotas, y no ingresar armas de fuego o punzocortantes.

Las dependencias encargadas del orden y la seguridad realizarán recorridos por los alrededores de los cementerios de la ciudad a fin de resguardar y prevenir actos que empañen la visita de los tapachultecos a los camposantos.

Autoridades de los tres niveles de Gobierno intervendrán en las acciones emprendidas para garantizar la sana convivencia en estos días en que los panteones de Tapachula esperan recibir una afluencia superior a las 36 mil personas. EL ORBE / Comunicado de Prensa