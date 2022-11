Maras Infiltrados en Caravanas de Migrantes Generan Inseguridad en Colonias de Tapachula

Al no Haber Filtros de Seguridad en la Frontera con Guatemala, Ingresa Todo Tipo de Personas sin Saber si son Buscados en su País de Origen por las Autoridades.

* SEÑALAN ORGANIZACIONES QUE ES URGENTE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES, YA QUE HAN ESTABLECIDO SU CENTRO DE OPERACIONES EN LA REGIÓN DE LA COSTA Y SOCONUSCO.

Tapachula, Chiapas; 03 de Noviembre del 2022.- El Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (MAOLN) hizo un llamado a la autoridades de los tres niveles de Gobierno para implementar las medidas necesarias, porque consideran que la llegada de indocumentados a las colonias populares de la localidad, pudieran tener alguna relación con el incremento de actos delictivos en esos sectores de la ciudad.

Romeo Ibarra Espinoza, parte de la coordinación de ese grupo civil, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que no están de acuerdo con la postura de las autoridades «al permitir que el centro de la Ciudad se haya convertido en un basurero clandestino y los parques ya no puedan ser visitados por las familias, por estar llenos de migrantes».

Aclaró que no se trata solamente de la presencia de los extranjeros, sino que en el éxodo se han infiltrado muchos delincuentes, por ello las familias locales, turistas y visitantes, tienen miedo de llegar al Centro y a los lugares donde se concentran los indocumentados, por temor a ser asaltados.

Para ello, puso como ejemplo los actos delictivos que han cometido en ese sector, así como los zafarranchos, las agresiones a comerciantes y a servidores públicos, entre otros.

Recalcó que, en las caravanas que han llegado a Tapachula también van inmersas muchas personas que son buscadas en sus países de origen por diversas causas fuera de la ley, y que han buscado casas vacías en las colonias para introducirse a la mala y posesionarse de ellas, sin que nadie les diga nada, y en esas mismas han empezado a cometer actos delincuenciales

De manera coincidente, agregó, en esas partes de la Ciudad se están cometiendo muchos delitos, «ya que han empezado a delinquir con asaltos, porque no tienen dinero y no les queda otra cosa más que robar».

Hasta principios de este año, las cifras oficiales en la localidad señalaban que cuatro de cada diez delitos comunes que se cometían, eran a manos de indocumentados, aunque ahora se estima que esa cifra pudiera haberse incrementado a seis de cada diez. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello