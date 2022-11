Locatarios en los Mercados de Tapachula Reportan Caída Estrepitosa en las Ventas

La Asociación de Tablajeros de Tapachula Afirma que la Carne ha Disminuido 50% su Comercialización en los Últimos Tres Meses, Debido al Aumento de los Precios.

* AFIRMAN QUE LA INFLACIÓN ESTÁ GENERANDO AUMENTO EN EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA, HACIENDO MÁS DIFÍCIL LA SITUACIÓN PARA LAS FAMILIAS.

Tapachula, Chiapas; 04 de Noviembre del 2022.- «Los constantes incrementos de todo el año en los precios de los productos de la canasta básica y otro alimentos, como el maíz, frijol, arroz y tortilla, repercute en la economía familiar y genera bajas considerables en las ventas en los centro de abasto de la frontera sur de Chiapas», señaló, Fernando Yax, locatario en el mercado “Soconusco”.

En entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que sin duda alguna la situación que viven las familias en el país es difícil, y eso se refleja en la caída estrepitosa en la comercialización.

Los incrementos a los productos de la canasta básica son cada vez más seguido, señaló, y eso les perjudica porque mucha gente prefiere ir a comprar en otras partes, aunque sean productos de menor calidad.

Aunado a eso, apuntó que otro problema grave que tienen es con la venta informal, ya que la gente compra en la calle y ya no tiene necesidad de ingresar a los mercados, esa actividad es una competencia desleal porque los vendedores informales no pagan impuestos, como los establecidos en los mercados.

Además, el pago de servicios como agua, luz, renta, seguro social y otras prestaciones, mientras que los informales gozan que nadie les diga nada. EL ORBE / Nelson Bautista

Cae Venta de Carne Hasta un 50%

por Inflación en el País: Tablajeros

La inflación histórica que está viviendo México en este año, así como el aumento en los precios de los combustibles, fletes, canasta básica e insumos, está provocando que las familias estén comprando menos alimentos, como lo es la carne.

José Andrés Ruiz Romero, representante de la Asociación de Tablajeros en Tapachula, reconoció en entrevista para rotativo EL ORBE, que todo está muy caro por la situación económica que está viviendo México, y hay suficiente ganado para consumir, pero los precios están tan altos que la población ha empezado a comprar menos.

Por lo mismo, dijo, las ventas han retrocedido hasta en un 50 por ciento, como un simple reflejo de la pérdida del poder adquisitivo, «entonces, la disminución en la demanda es porque la población ya no tiene para comprar carne».

Todo empieza en el campo, en donde los productores de soya, maíz, sorgo y otros granos que sirven de alimentos les ha ido muy mal estos cuatro años, porque les quitaron los apoyos de Gobierno y les negaron los créditos, mientras que los insumos, fertilizantes y pesticidas aumentaron hasta un 400 por ciento, dijo.

«La economía familiar en nuestro país está por los suelos y así nosotros no tenemos muchas ventas. No hay circulante de dinero, y por lo mismo, la gente aunque quisiera comprar no tiene cómo hacerlo. Antes las amas de casa compraban un kilo de carne y ahora solo les alcanza para medio o un cuarto, no más».

Los consumidores piensan que son los tablajeros los que establecen esos aumentos en la carne, reconoció, cuando en realidad es una cadena que pareciera no tiene fin, porque para este cierre de año se teme un nuevo aumento en las tarifas de esos alimentos de entre un 10 y 20 por ciento.

Esto, derivado a la espiral inflacionaria que tampoco ha dado tregua. Por ejemplo, en los últimos días el precio de las pacas de zacate con el que se alimenta al ganado pasó de 40 a 60 Pesos, o sea un alza del 50 por ciento.

Aún cuando eso problemas económicos en el país han sido durante todo el año, puntualizó que consideran que los mayores problemas se han dado en los últimos tres meses, y lo que falta. EL ORBE / JC