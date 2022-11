Elon Musk Despide a Trabajadores de Twitter México

* Pretende Ahorrar Costos Operativos.

Ciudad de México; 4 de Noviembre.- La mañana de este viernes, Twitter notificó a los empleados que «reducirá la fuerza laboral global», según un memorando interno sin firmar visto por el medio especializado The Verge.

De esta forma dio inicio el despido de trabajadores de Twitter en todo el mundo y México no fue la excepción. A través de la misma red social, trabajadores de la plataforma en México, señalaron que fueron despedidos por Elon Musk.

Actualmente no existe una cifra oficial sobre el número de personas que habrían perdido su trabajo, ni el tipo de personal. Sun