Encabeza REC Arranque de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana 2022

* El Gobernador Llamó a Colaborar en Beneficio de Esta Institución que, de Manera Solidaria y Humana, Está al Servicio de la Gente.

Al participar en el arranque de la Colecta Anual Cruz Roja Mexicana 2022, que este año tiene como lema “Una sola vez no basta. Por favor DONA+”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas exhortó a la población, a las autoridades, organismos estatales y Ayuntamientos, a demostrar una vez más su generosidad y colaborar en la recaudación de recursos en beneficio de esta noble institución que, de manera solidaria y humana, está al servicio de la gente que más lo necesita.

Durante este acto, que se llevó a cabo en la explanada de Palacio de Gobierno, el mandatario anunció la donación de una ambulancia completamente equipada, a fin de fortalecer la operatividad de los servicios de auxilio que se brindan a la ciudadanía, al tiempo de resaltar el trabajo responsable, comprometido y sensible que realizan las voluntarias y los voluntarios de la Cruz Roja Mexicana.

“Chiapas es un pueblo unido, y hoy estamos llamados a ayudar, así que nos sumemos a la colecta, ya que al ser un organismo que no cuenta con una partida del presupuesto público, las donaciones son fundamentales para su funcionamiento. Nos sentimos orgullosos de la Cruz Roja por la confianza que genera y el prestigio que tiene a nivel internacional, esto gracias a los servicios que brinda de manera voluntaria y solidaria a las personas en condiciones de vulnerabilidad”, apuntó.

Escandón Cadenas reconoció a todas las mujeres y los hombres que forman parte de la Delegación de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, porque ante las contingencias por lluvias, inundaciones, deslaves, incendios, entre otros fenómenos tanto naturales o provocados por las personas, siempre han sido una de las primeras instituciones en sumarse a las tareas de apoyo a las familias.

En su intervención, el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Francisco Javier Alvarado Nazar, recalcó el compromiso que tiene esta institución de contribuir en la atención a la salud de la población chiapaneca, realizando más de mil servicios prehospitalarios de manera mensual. Agradeció la colaboración de las personas, asociaciones y las instituciones públicas que, en los últimos cuatro años, han aportado a la causa, y los invitó nuevamente a donar de corazón.

A su vez, la directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, señaló que es grato presenciar el arranque de la colecta anual y unirse a esta noble causa. Agradeció a quienes se suman a dicho movimiento, así como al gobernador Rutilio Escandón, quien participa activamente y fortalece la tarea de la Delegación de la Cruz Roja en Chiapas. Boletín Oficial