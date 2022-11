Dejan Abandonada Obra Carretera en el Ejido Unión Roja de Cacahoatán

* Denuncian Falta de Compromiso del Alcalde Rafael Inchong.

Tapachula, Chiapas; 15 de noviembre del 2022.- Cuando anduvo en campaña política, el aún presidente del municipio fronterizo de Cacahoatán, Rafael Inchong Juan, del Partido del Trabajo (PT) hizo grandes promesas, pero no ha cumplido su palabra, y ante la posibilidad de que dejen abandonadas obras, ahora le exigen que las concluya.

Así lo manifestó, Jacinto Martínez Roblero, en voz de los habitantes del ejido Unión Roja, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguró que en ese lugar se comprometió a pavimentar 300 metros de la calle principal en cada año, pero solo empezó la obra y las empresas encargadas ya se están retirando y va a quedar eso a medias.

Agregó que el problema es que, cuando los políticos andan en campaña, no hayan dónde poner a la gente y ofrecen el mundo entero, pero cuando ya están en el poder, se olvidan por completo de los compromisos contraídos o de los ofrecimientos que hicieron a las comunidades, llegando algunos, incluso, al engaño total, como el caso de Inchong.

Agregó que en esa calle principal de la comunidad viven poco más de 300 familia, y por lo tanto, requieren que se les atienda.

Dijo que cada 15 de diciembre, fecha en que celebran el aniversario de dotación de tierras, dentro del programa tienen un desfile que pasa precisamente por la calle principal, y que el compromiso fue que el paseo de este año fuera en una calle ya arreglada, pero ya no se va a poder.

Comentó que ahora se estila que los alcaldes quieren reelegirse para seguir en la presidencia, y que en el caso del actual alcalde, si no cumple a los habitantes de ese ejido, lo van a exhibir como mentiroso y falto a su palabra. EL ORBE / Nelson Bautista