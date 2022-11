Empresarios de la Región Reconocen Como Preocupante el “Cobro de Piso”

* Delincuentes Acechan al Sector Productivo.

Tapachula, Chiapas; 15 de noviembre del 2022.- Inversionistas de Tapachula han sido víctimas de la extorsión sistemática (llamada popularmente «obro de piso» o «impuesto de guerra») y por ello la gran preocupación en la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo Tapachula.

De acuerdo a la presidenta de esa agrupación, Patricia Cárdenas Ruiz, como asociación, acuerpan a todo aquel que sea víctima de la delincuencia organizada, buscando la tranquilidad y una buena acción para no caer en precipitaciones, sobre todo si está en riesgo alguna vida humana.

En entrevistada con el rotativo EL ORBE manifestó que, en cuanto al impacto social que ha causado esta forma de delinquir, aceptó que definitivamente sí hay efectos negativos, ya que creían que por estar en la provincia no les iba a suceder alguna situación como esas.

Sin embargo, recalcó que, por el crecimiento y desarrollo económico y social de Tapachula como frontera, también hay un alza en cosas malas.

Añadió que se ha dicho que los migrantes son los responsables de estos actos criminales, aunque, desde su punto de vista, los verdaderos delincuentes aprovechan la situación mediática para distraer a las autoridades.

Comentó que ese entorno ha generado temor en la población, puesto que fueron muy comentados los casos de extorsión que se han registrado bajo amenazas y que esa es una situación que antes se veía bastante lejos y que hoy se cree que esas personas pueden estar agazapados a la vuelta de sus casas o de sus negocios.

Consideró que, si los tres niveles de gobierno actuaran conjuntamente para combatir este flagelo, permitiría que no solo el sector empresarial, que es el principal afectado, sino también la población en general, pudieran vivir dentro de un clima de confianza y de mayor seguridad.

Finalmente, aseguró que no hay ninguna información por parte las autoridades sobre este asunto de las extorsiones, por lo que cada quien añade comentarios hasta convertirse en una bola de nieve, sin que se sepa hasta dónde es cierto o qué es realmente lo que ha sucedido. EL ORBE / Nelson Bautista