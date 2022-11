Obliga CEDH a la Secretaría de Educación y a Colegio Particular Pedir Disculpas Públicas

* Por la Agresión de un Maestro a un Menor.

Tapachula, Chiapas; 15 de noviembre del 2022.- En un acto público que se desarrolló en esta ciudad, la Secretaría de Educación, la dirección y personal docente de un colegio particular ubicado en la colonia 5 de febrero de esta ciudad, ofrecieron públicamente una disculpa por el daño causado al ex alumno de esa escuela de nombre protegido, derivado de la recomendación 005/2019 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Sin embargo, al agradecer el gesto de la propia Secretaría de Educación y del organismo, porque desde el primer momento de su emisión prueba el compromiso con la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos, los padres del menor no aceptaron la disculpa obligada, por considerar inaudito lo ocurrido con su hijo.

Y es que recalcaron que el Colegio ha tenido a lo largo de estos 4 años numerosas oportunidades para reconocer sus errores y corregirlos. Sin embargo, decidió no hacerlo hasta que se vio obligado por terceros.

Francisco José R, padre del menor, expreso en el acto “creemos que es un comportamiento inaceptable, sobre todo en el caso de instituciones educativas que tienen como rol principal formar estudiantes y brindarles las herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo en constante cambio».

Añadieron que, cuando su hijo fue agredido por uno de sus educadores, ahí fallaron como profesores y como seres humanos. Por eso, dijo que su respuesta va a continuar siendo la misma como hasta ahora.

“Vamos a procurar la reparación integral del daño y a intentar que todo lo que ocurrió sirva para evitar que este episodio se repita con más menores. Además, aseguramos que, a diferencia de ustedes, nosotros vamos a cumplir con este compromiso”, manifestó.

Durante el evento se conto con la presencia de María Guadalupe Tapia Morga, supervisora de la Zona Escolar 008 de Secundarias, de la Secretaría de Educación en Chiapas.

Además, Deyanira Escobar Ruiz, directora de Planeación de la Subsecretaria de Educación; José Ángel Matus Colmenares, director de Asuntos Estatales, de esa dependencia; Graciela Guadalupe Velasco Cordero, directora de Seguimiento de Recomendaciones y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Nancy Aurora Moguel, visitadora adjunta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, entre otros. EL ORBE / Mesa de Redacción