Catean más Viviendas con Migrantes en Tapachula, Rescatan más de 300 Extranjeros

* Participa el INM, GN, Ejército, así Como Autoridades Norteamericanas.

Tapachula, Chiapas; 15 de noviembre del 2022.- Un juez federal liberó otras nueve órdenes de cateo para viviendas con migrantes en la localidad y con ello en las últimas horas fue desplegado personal federal y militar con los que se rescataron más de 300 extranjeros.

A estas acciones orientadas al combate del tráfico de personas y de drogas, explotación sexual y posesión de armas, se sumó el Ejército Mexicano, la Armada de México, la Guardia Nacional (GN), las Fiscalías federal y del estado, el Instituto Nacional de Migración (INM), además de la valiosa colaboración de elementos de la Customs and Border Protection (CBP) del gobierno de los Estados Unidos.

Cinco de las acciones emprendidas se llevaron a cabo en la colonia Callejón del Sapo, a unas 6 cuadras del centro de la ciudad, donde los drones de vigilancia diurna y nocturna habían confirmado que en ese punto había migrantes hacinados y que muy probablemente estaban siendo víctimas de delitos.

Entre las personas rescatadas hay de origen cubano, nicaragüense, venezolanos, hondureños, haitianos y hasta jamaiquinos y de la República del Congo, quienes fueron trasladados a la Estación Migratoria Siglo XXI, al norte de la ciudad, para que después se presentara cada uno ante el fiscal del Ministerio Público para rendir su declaración en calidad de testigos y víctimas.

Los otros cuatro operativos se realizaron también en el poniente de la localidad, y en total en las nueve acciones se rescataron más de 300 indocumentados. En todos esos movimientos participó también personal de los Derechos Humanos, observadores internacionales y fiscales del Ministerio Público.

Se informó que en este despliegue en contra del crimen organizado de la frontera sur de Chiapas, se están obteniendo excelentes resultados en las primeras 72 horas de haberse implementado, a petición del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y la delegada estatal de la dependencia, Paola López Rodas.

Se confirmó, además, que los propietarios y arrendadores de las viviendas y otro tipo de propiedades, están siendo sometidos a investigación para descartar la posibilidad de que estén vinculados con redes de trata de personas o con bandas dedicadas a actividades ilícitas.

Asimismo, por evasión fiscal, luego de que se cree que por mucho mees han rentado sus propiedades en cantidades muy grandes, sin el pago de impuestos.

En esa larga lista de cateos realizados en Tapachula y en municipios aledaños, además de la declaración de testigos e inculpados, se estima que se han obtenido elementos suficientes que involucran la participación en todos esos delitos, a ex funcionarios del INM, ex diputados, ex servidores públicos, empresarios, profesionistas, maestros, políticos que han participado como aspirantes a cargos públicos, y hasta supuestos líderes sociales.

Se adelantó que estos operativos interinstitucionales sin precedente en la frontera sur de Chiapas continuarán todos los días y se cree que para este miércoles podrían liberarse otras cinco órdenes de cateo, aunque en realidad los drones han arrojado hasta ahora unas cien ubicaciones, tan solo en Tapachula. EL ORBE / Investigaciones Especiales / Ildefonso Ochoa Argüello