Presencia de Migrantes Deambulando en el Centro de Tapachula Afecta al Sector Comercial

El Primer Cuadro de la Ciudad Luce Repleto de Extranjeros Todos los Días, Quienes Además han Disparado el Comercio Ambulante, Representando una Competencia Desleal Para los Establecidos.

* EMPRESARIOS APENAS REPORTAN VENTAS DEL 40 %, DEBIDO A QUE LA POBLACIÓN TEME SER AGREDIDA POR LOS MIGRANTES RIJOSOS.

Tapachula, Chiapas; 01 de diciembre del 2022.- Debido a la gigantesca migración ilegal que ha llegado a este país vía Centroamérica, a partir de hace unos tres años, aprovechando las bondades del gobierno federal con su programa de refugio y asilo, y su dicho de , la difícil situación económica en esta zona es un grave problema, ya que muy esos extranjeros no todos portan recursos, y ya estando en esta ciudad, tratan de sobrevivir a como dé lugar».

De esa forma lo dio a conocer, Roberto Alejandro García Zenteno, empresario en el Paseo Peatonal de la localidad, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE aseguró que «ese éxodo sigue con el propósito de llegar a loe Estados Unidos y por tanto, requieren del dinero. Unos los buscan a través de un trabajo, otros por medio de las limosnas, y gran parte delinquiendo».

Añadió que esos actos fuera de la legalidad mantienen en jaque a la población, en virtud de que han llegado a Tapachula más de cien mil migrantes, y que se prevé que serán muchos más para éste año que viene, «pero en Chiapas ya no hay trabajo, ya que los propios mexicanos están padeciendo del ingreso de recursos».

Puso como ejemplo su negocio de veterinaria, donde asegura que después de la pandemia no ha podido pasar del 50 por ciento de lo que anteriormente vendía, y que lo mismo sucede con otros negocios que se ubican en el centro de la ciudad, debido precisamente a la raquítica economía de las familias de esta zona.

Manifestó que para los negocios que están ubicados en ese sector, sí les perjudica más la presencia de miles de migrantes, ya que provocan miedo a la población y ya no llegan por sus compras, precisamente para no verse afectada por la delincuencia que acecha con los de malhechores infiltrados entre esos extranjeros. EL ORBE / Nelson Bautista