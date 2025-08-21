jueves, agosto 21, 2025
SSP y FGE Detienen a Sujeto por Probable Delito Contra la Salud

*En San Cristóbal de Las Casas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.
Resultado de los trabajos de investigación en el barrio Fátima del municipio, agentes estatales detuvieron a Wilbert “N”, a quien le aseguraron presuntos narcóticos.
En la acción, al presunto responsable le aseguraron 11 dosis con las características de la cocaína, 11 bolsitas de nylon conteniendo hierba verde y seca al parecer de marihuana.
El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por el posible delito contra la salud.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para el combate de los delitos que alteren la salud pública en el estado de Chiapas. Boletín Oficial

