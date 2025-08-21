jueves, agosto 21, 2025
Detenido con Arma de Fuego y Presuntos Narcóticos

*En Cintalapa de Figueroa.

En operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a una persona del sexo masculino por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y presuntos narcóticos en Cintalapa de Figueroa.
En respuesta de una denuncia anónima, guardias estatales arribaron al ejido Nueva Esperanza segunda sección, donde detuvieron a Antony “N”, por los probables delitos de violación a la Ley Federal de armas de fuego y contra la salud.
En la acción, elementos de la fuerza interinstitucional aseguraron al detenido, un arma larga AK-47, un cargador abastecido con 28 cartuchos útiles, así como 15 dosis con las características de la droga conocida como cristal.
El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.
Cabe destacar, que el presunto responsable manifestó ser presunto integrante del Cártel Chiapas – Guatemala.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los operativos interinstitucionales para el combate a los delitos de la delincuencia común y organizada en el estado de Chiapas. Boletín Oficial

