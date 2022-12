Jóvenes Migran Debido a Bajos Salarios que Pagan en las Fincas Cafetaleras, en Comparación con Guatemala y EEUU

AGRICULTORES DE CHIAPAS VISLUMBRAN UN PANORAMA POCO ALENTADOR, YA QUE NO TIENEN MANO DE OBRA PARA LEVANTAR SUS COSECHAS.

Tapachula, Chiapas; 02 de Diciembre del 2022.- Debido a los bajos salarios que pagan en la región, falta de oportunidades y porque los jóvenes que viven en el campo, ya no quieren realizar jornadas duras en el cultivo del café, aproximadamente el 60 por ciento de ellos ha migrado hacia ciudades del norte del país para trabajar en fábricas, en tanto otros han logrado llegar a los Estados Unidos y a Canadá, sobre todo este último país donde ofrecen remuneraciones importantes.

De esa forma lo comentó Alejandro Coronado Cifuentes, productor del aromático grano en la zona, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, dijo que otra razón es que trabajar en esa producción ya no se obtienen ganancias como era antes, sino que las cosechas apenas y alcanzan para sobrevivir, y es ahí en donde a los jóvenes no les gusta porque lo que ganan en el norte o en Estados Unidos no se puede comparar con los salarios de esta región.

Agregó que, ante esta migración de los campesinos, se han quedado sin mano de obra para la cosecha del café, pues anteriormente se valían de los jornaleros guatemaltecos pero éstos ya no cruzan a México porque no les conviene trabajar en las fincas ganando Pesos Mexicanos, ya que al regresar y cambiar por Quetzales, se les hace nada ese recurso debido a que es muy pobre el valor de la moneda mexicana ante la de Guatemala.

Añadió que, al no haber mano de obra local y de chapines, los cafeticultores han tenido que entrarle al corte del grano con todo y familia, como única manera en que pueden recolectar algo de producción, la misma que les permite salir de los gastos en los hogares y lograr la sobrevivencia misma.

Por la falta de jornaleros, apuntó, algunas fincas ya quedaron en el abandono, los dueños no pueden cosechar el café porque no encuentran en ninguna parte quién haga ese trabajo. Incluso, no solo se pierden las cosechas, sino también los plantíos van acabándose poco a poco. EL ORBE / Nelson Bautista