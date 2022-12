Aprueban en el Congreso del Estado el Paquete Fiscal 2023

* Destacan que no Hay Deuda Pública.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de Diciembre de 2022.- El pleno de la Sexagésima Octava Legislatura aprobó por unanimidad el Paquete Fiscal 2023 para el Estado de Chiapas. Lo anterior al aprobar -en primer término- la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Chiapas y, en segundo término, la iniciativa de decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas, ambos para el ejercicio fiscal 2023.

En la sesión ordinaria presidida por la diputada Sonia Catalina Álvarez, abordó tribuna para exponer sus argumentos a favor del dictamen, el diputado Felipe Granda Pastrana, presidente de la Comisión de Hacienda, quien destacó: El presupuesto 2023 tuvo un incremento de 6.9 por ciento, dándole prioridad a la inversión en obras, Infraestructura en salud, en educación, en caminos. Este gobierno ha procurado invertir en obras que se queden para el futuro. Este presupuesto da prioridad también al pago de la deuda pública, evitando más endeudamiento y pagando las deudas contraídas en administraciones pasadas

Al hacer uso de tribuna, el diputado Raúl Bonifaz Moedano expuso sus argumentos a favor del dictamen de la Comisión de Hacienda, destacando que con este presupuesto se garantizan recursos y acciones para seguir promoviendo la inclusión y apoyo para todas las personas de nuestro Estado. Chiapas es un Estado con la mayor inversión social de toda su historia, y agregó: el proyecto de presupuesto de egresos 2023 refrenda el compromiso de un ejercicio con finanzas sanas y gasto responsable, lo que ha caracterizado al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Debe resaltarse que se trata de un presupuesto no solo responsable y equilibrado, sino también social que está en sintonía con el principio de apoyar a los sectores menos favorecidos.

El presupuesto 2023 contempla finanzas sanas. No más deuda pública, tenemos un gobierno que ha sabido administrar con orden, disciplina, austeridad, racionalidad y honestidad, los recursos del pueblo como resultado hoy tenemos mayor presupuesto para atender las prioridades del Estado, destacó la diputada Karina Del Río.

Como parte del paquete Fiscal se aprobaron las siguientes disposiciones:

*La Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de Derechos del Estado de Chiapas.

*Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de la hacienda pública para el Estado de Chiapas.

Finalmente, se dio lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de hacienda, relativo a las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023, mismo que fue aprobado.

En ese sentido se informó que no se autorizaron nuevos impuestos ni incrementos, ni incrementos de tasas, cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal, salvo los derechos productivos y de aprovechamientos, que serán inferiores al 8% de incremento respecto a la tasa de inflación.

Se hizo la observación que los Ayuntamientos de Bejucal de Ocampo, Suchiapa, Teopisca, Monte Cristo de Guerrero, Siltepec, que no presentaron la Ley de Ingresos 2023, continúan con el presupuesto pasado, para no afectar los recursos para el buen funcionamiento de dichos municipios.

El diputado Felipe Granda, hizo uso de la tribuna, donde aclaró del porqué estas acciones, donde asentó que los incrementos que se propusieron por algunos Ayuntamientos son mínimos, por eso mismo fue aprobado.

El diputado Rubén Zuarth, anotó que votaba a favor porque estas son acciones positivas a pesar de que observó que hubo Ayuntamientos que intentaron incrementar esos impuestos que no iban a favor de los ciudadanos. Boletín Oficial