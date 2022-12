Chiapas Registra la Tasa más Baja de Contagios por COVID-19 a Nivel Nacional: Rutilio Escandón

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que gracias a que el pueblo es resiliente y se cuida, a la labor profesional y humana de las heroínas y los héroes de la salud, así como al trabajo de las autoridades, Chiapas va bien en el combate a la pandemia de COVID-19, muestra de ello es que mantiene la tasa más baja en casos, registra 10 meses sin ninguna defunción por esta enfermedad, y en las Clínicas de Atención Respiratoria únicamente hay una cama ocupada de las mil disponibles.

Sostuvo que, de acuerdo con las y los expertos, se han encontrado nuevas cepas del COVID-19, por lo tanto, es fundamental no bajar la guardia, reforzar las medidas preventivas de autocuidado e higiene, especialmente no tocarse la cara, lavarse y desinfectarse las manos, guardar sana distancia, usar cubrebocas en lugares con espacios reducidos o en aglomeraciones de personas, pues estas acciones han permitido que Chiapas tenga buenos resultados en el control de este virus.

“El llamado es a no caer en excesos de confianza y continuar con la prevención, porque el COVID-19 es un padecimiento muy peligroso, incluso mortal. Afortunadamente siempre hemos contado con vacunas contra este virus, gracias al respaldo del Gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha estado al pendiente de la salud de las chiapanecas y los chiapanecos”, apuntó.

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el mandatario también informó que la entidad tiene suficientes biológicos contra la Influenza, por lo que convocó a la población a acudir a las clínicas, hospitales y centros de salud, tanto urbanos como rurales, a vacunarse contra esta enfermedad.

“Estamos en plena temporada de frentes fríos, lo que provoca bajas temperaturas y en consecuencia aumentan las enfermedades respiratorias, entre ellas la influenza. Así que acude a aplicarte la dosis correspondiente, pues es la mejor forma de prevenir y cuidar la salud”, manifestó. Boletín Oficial