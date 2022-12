Senado de la República Avala en lo Particular Plan B de la Reforma Electoral

* Regresa a San Lázaro Para su Aprobación.

El pleno del Senado de la República, con el voto a favor de Morena y sus aliados, aprobó el llamado Plan B de la Reforma Electoral del presidente López Obrador, donde se revivió y avaló la llamada cláusula de vida eterna para los llamados partidos satélites del gobierno, es decir el PT, PVEM y PES, se disminuyeron las candidaturas a migrantes, indígenas y afrodescendientes, así como se compactó la estructura del INE lo que derivará en despidos masivos.

Durante una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas se aprobó en lo general y particular 68 a favor y 50 en contra el dictamen, luego de la participación de 60 oradores, donde se registraron mil 244 reservas, la mayoría de oposición, cuyas propuestas de modificación fueron casi todas desechadas, con excepción de las presentadas por senadores de Morena, del PT, PVEM y PES, en donde se incluyó la llamada cláusula de vida eterna.

La reforma fue devuelta a la Cámara de Diputados por los cambios que se le realizaron en el Senado y se espera que en las próximas horas sean avalados por la vía fast track ya que el periodo ordinario concluye este 15 de diciembre.

En tribuna, el senador del PVEM, Israel Zamora a nombre de esa bancada y del PT, presentó la reserva que permitirá la transferencia de votos de Morena hacia los llamados «partidos satélites» para que no pierdan el registro, cuando no alcancen el 3 por ciento de la votación nacional.

Aseguró que su propuesta no representa una transferencia de votos y acusó a la oposición de pretender instaurar el fascismo al obstaculizar la pluralidad en el sistema electoral, así como defendió los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, el senador del PRD, Juan Manuel Fócil, recordó que el presidente López Obrador en la conferencia mañanera «comentó que los duendes habían cambiado esa parte de la reforma» en San Lázaro para incluir la cláusula de vida eterna. «Sin embargo, el error ya vimos que ni es error ni hubo duendes… que era un pacto entre los partidos Verde, PT y Morena».

La reforma también compacta la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), que se elimine el servicio profesional electoral, con lo que se prevé casi 2 mil trabajadores del instituto sean despedidos, además que se restan facultades a la autoridad para sancionar conductas de funcionarios públicos que vulneran la equidad de los comicios.

Se limita las facultades del Instituto Nacional para sancionar a los partidos políticos y candidatos, a través de la cancelación de candidaturas por faltas graves, desaparece el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se elimina la Secretaría Ejecutiva del INE, entre otras instancias que compactan la estructura del órgano electoral, y se cancela el Servicio Profesional Electoral.

Además, se prohíbe al INE la creación de fideicomiso y se ponen limitantes a la paridad de género en las candidaturas, pues será opcional y no obligatorio. Sun

Aprueba Cámara de Diputados la Reforma Electoral,

Se Emitieron 262 Votos a Favor y 217 en Contra.

Aprobado en lo general y en lo particular proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se devuelve a la Cámara de Senadores, para los efectos fracción E del artículo 72 constitucional.