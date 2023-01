Pandemia del Covid-19 Provocó Grave Rezago Educativo en el Presente Ciclo Escolar: Escuelas

Ante el Reinicio del Ciclo Escolar, se ha Visto un Incremento en la Demanda de Clases de Regularización, Debido al Estancamiento que Provocó el Cierre de Escuelas por la Pandemia del Covid-19.

* INSTITUCIONES QUE IMPARTEN CURSOS Y TALLERES DE REGULARIZACIÓN, AFIRMAN QUE EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS SE VIO MERMADO AL COMBINAR CLASES PRESENCIALES VIRTUALES Y LAS HÍBRIDAS.

Tapachula, Chiapas; 12 de Enero del 2023.- Luego de dos ciclos escolares en los que fueron suspendidas las clases presenciales por la pandemia del Covid-19, y ahora en el retorno a las aulas, las escuelas especializadas en cursos y talleres de regularización en Chiapas se reportan literalmente abarrotadas.

Jorge Molina Tercero, representante de una de esas instituciones educativas, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que durante todo este proceso que se ha vivido, desde las virtuales, las híbridas y hoy de nuevo a las presenciales, el número de alumnos que han sufrido estragos en su rendimiento escolar, ha sido mayúsculo.

«Ha sido en el medio superior donde se ha agudizado este fenómeno. Son prácticamente un ciclo escolar y medio en el que dejaron de asistir de manera presencial, y este impacto fue en la educación secundaria. Hoy que están en preparatoria, entre primer y cuarto semestre, son quienes lo han resentido aún más, porque la mayoría de los conocimientos, como el caso de las matemáticas, son graduales», explicó.

Por ello consideró que si no tienen los antecedentes o el cimiento necesario para su dominio, a medida que van cursando los grados siguientes se encuentran con dificultades y se va haciendo una problemática en círculo, donde el alumno llega a tal grado de la desesperación de no saber qué hacer, y no es porque el maestro les esté enseñando con una metodología con poca eficacia, sino porque ellos no poseen los conocimientos.

«Este es un ciclo que estamos viendo que no hay avance, porque las exigencias de los programas de estudios que tienen de manera vigente en este grado, van de la mano con los contenidos anteriores. Hoy, las exigencias de estos programas de estudios no pueden ser modificados ni minimizarse, porque hay un cumplimiento y hay un objetivo que tiene en el Sistema Educativo Mexicano», abundó.

De igual forma que, «los números que estamos recibiendo en solicitudes para poder trabajar los procesos de regularización, ha incrementado en un 60 por ciento de lo que teníamos en años anteriores, y esto es solo algo representativo, pero faltaría hacer un análisis de cómo están los rendimientos de alumnos en todas las escuelas». En conclusión, reconoció que hay un déficit en el rezago educativo.

Asimismo, que ha habido mucha preocupación y en este momento la inquietud ya no solo es del alumno, sino también de los padres de familia, porque a muchos ya les confirmaron que sus hijos presentan serios problemas de rezago educativo y requieren de regularización. EL ORBE / JC