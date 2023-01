El INM no Dejó Salir a más de 18 mil Migrantes Haitianos que Continúan Varados en Tapachula

Debido al Burocratismo del INM y la COMAR, Miles de Extranjeros Continúan Deambulando en la Región, Estableciéndose en Parques, Plazas y Demás Espacios Públicos.

* EL ACTIVISTA WILNER METELUS AFIRMÓ QUE EL INM NO HA DADO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS EXTRANJEROS CARIBEÑOS, POR LO QUE TIENEN QUE BUSCAR LA FORMA DE SOBREVIVIR EN LA FRONTERA SUR.

Tapachula, Chiapas; 24 de Enero del 2023.- Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Neutralizados y Afroamericanos, señaló este martes que en Tapachula hay más de 18 mil haitianos varados bajo un trato inhumano por parte del Gobierno de México.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE a su llegada a la Ciudad, dijo que los oriundos de ese país están viviendo una situación muy difícil, porque desde el año pasado no reciben respuestas a sus solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), y que tampoco tienen trabajo ni los recursos para pagar rentas en dónde vivir, incluso niños y mujeres embarazadas que no tienen acceso al Sector Salud.

También dejó en claro que los haitianos que deambulan en la frontera sur de Chiapas, no cuentan con el apoyo de alimentos por parte del Gobierno Federal «y no podemos permitir que eso continúe».

En el caso de Tapachula, señaló que se trata de una ciudad pequeña que tiene serios problemas de pobreza y por eso están exigiendo que se expidan los documentos NECESARIOS para que esas 18 mil personas, y muchos más de otros países, puedan seguir su camino, «porque lo que quieren es trabajar y vivir en México de manera legal»



Señaló que tienen amplio conocimiento del recién pactó que se firmó entre los Estados Unidos y México con relación al tema migrante, «pero por un lado se habla de un gobierno humanista, pero por el otro hay un trato discriminatorio en la frontera sur de Chiapas. Por eso vamos a seguir exigiendo que se respeten los derechos humanos de los haitianos y que estos puedan salir de la ciudad, lo más pronto posible».Ante ese panorama, subrayó que eso migrantes no pondrán en riesgo sus vidas tratando de cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos y por eso han externado que su decisión es quedarse a vivir en territorio nacional.«Hay grupos criminales que están llegando a Tapachula. Hay secuestros de haitianos para pagar a grupos criminales que aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes», reveló.Asimismo, «hasta ahora no tenemos pruebas que gente de ese país pudieran tener alguna relación con grupos criminales, pero no podemos saber qué va a pasar a futuro».También aseguró que hay haitianos detenidos en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, de la que se refirió como «una cárcel que es el infierno, donde no nos parece justo que estén encarcelados ahí, en un espacio máximo para dos mil personas, pero que en realidad hay un hacinamiento de más de 6 mil». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello