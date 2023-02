Mazatán Hundido en el Alcoholismo, Venta de Drogas y Prostitución: Población

La Apertura de Antros de Vicio, que Funcionan Hasta Altas Horas de la Noche y Permiten el Ingreso de Menores, ha Generado un Clima de Inestabilidad en el Municipio.

* HABITANTES SEÑALAN QUE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD HAN AUMENTADO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PEDRO DE LA CRUZ, QUIEN SE HA OLVIDADO DE ATENDER A SU PUEBLO.

Tapachula, Chiapas; 14 de Febrero del 2023.- «En el municipio de Mazatán hay inseguridad, lo que es robo de motos y a las tiendas. Por ahí hay comercios a donde entran en la noche a robarles, les levantan las láminas y se meten. Quizá sean personas enfermos de alcoholismo que andan por las calles», señaló Pedro Victorio, vecino de ese municipio.

Al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, dijo se podría decir que en esa región vecina de Tapachula, a ese tipo de personas se les ha permitido que deambulen por la ciudad, pero deberían de llevarlos algún lugar para brindarles el apoyo.

Al referirse a la venta de bebidas embriagantes, mencionó «el que paga su permiso tiene derecho a vender. Y como en todos los lugares, hay clandestinos que le llaman pocitos, que las distribuyen también, como una cosa normal».

Reconoció que el alcoholismo se ha ido incrementando, sobre todo en jóvenes, «porque hay más libertad en cuanto a eso, hay centros comerciales que, aunque digan que no se le vende a menores de edad, aún así todavía hay acceso a eso».

Dijo desconocer si las autoridades llevan un control sobre ello, pero precisó que lo que está a la vita de todos es un aumento considerable en el consumo de bebidas embriagantes en jóvenes.

Luego se le preguntó si hay algún tipo de control en los horarios de los antros, una responsabilidad directa del ayuntamiento local, que aún preside Pedro de la Cruz Villalobos.

Ante ese cuestionamiento contestó «un horario establecido no hay, que yo sepa no, hasta ahorita no»; además consideró que «la vigilancia policíaca es mínima, no se da lo suficiente, no hay tanta capacidad para tener abarcado en todo momento».

Por eso, apuntó, actualmente hay más casos de robos y asaltos en diversos lugares, sobre todo en la cabecera municipal y no sabe mucho de lo que ocurre en el área rural. EL ORBE / JC