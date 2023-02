Inaugura Rutilio Escandón Reconversión del Centro de Salud

*Se Cumple Añeja Demanda en Metapa de Domínguez.

Al inaugurar la reconversión del Centro de Salud con Servicios Ampliados, en el municipio de Metapa de Domínguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que esta obra de infraestructura, que representa un anhelo de la población desde hace 12 años, se suma a los más de 700 espacios de salud en Chiapas, donde se realizan acciones de ampliación, rehabilitación, reconstrucción y equipamiento para servicios dignos, de calidad y con perspectiva de género e interculturalidad.

El mandatario externó su satisfacción al ver que cuando existe voluntad y el presupuesto se ejerce de forma honesta y transparente, se pueden materializar las necesidades más urgentes del pueblo que, en gobiernos anteriores, se mantuvieron en el rezago, como esta obra de salud, en la que “se hizo cirugía mayor” a toda su infraestructura y se abasteció de medicamentos y equipamiento médico de primer nivel, a fin de atender a las personas de manera profesional y humana.

“En Chiapas, no escatimamos esfuerzos ni recursos para que los mil 102 hospitales, clínicas y centros de salud del estado sean espacios dignos y funcionales; por eso, todos los días trabajamos para responder de manera integral a las demandas prioritarias en materia de salud, educación, caminos, carreteras, infraestructura social y seguridad. Tengan confianza, no les vamos a fallar”, acotó al convocar al personal de salud a seguir desempeñando sus funciones con calidad y calidez.

Tras instruir a la Secretaría de Obras Públicas a realizar, junto con el Ayuntamiento, los estudios de factibilidad para la construcción de la Unidad Deportiva para este municipio, Escandón Cadenas refrendó su compromiso de seguir gobernando con la guía y el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer más con menos a fin de consolidar la transformación del estado, sin dejar deudas ni saquear ni desbalijar a las instituciones.

“Los tres niveles de gobierno hemos hecho un buen equipo; por ello, me siento contento que ahora las y los trabajadores de salud no hacen huelga y trabajan bien y contentos; ejemplo de ello fue la actitud responsable del personal médico que enfrentó la pandemia de COVID-19 y recorrió casa por casa sin perder el deseo y convicción de salvar la vida de la gente”, manifestó.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, explicó el trabajo colaborativo de los tres niveles de Gobierno y el proceso que condujo a concretar en cuatro meses la reconstrucción de esta obra de salud, en la que se ejerció una inversión conjunta de 13.7 millones de Pesos y da muestra, dijo, de la importancia que tiene para el Gobierno de Rutilio Escandón el acercar los servicios de salud a la población, de forma integral y permanente.

En nombre de las y los beneficiados, Ervin López Herrera reconoció el respaldo del mandatario estatal, al hacer realidad este sueño de contar con un centro de salud digno, ya que “por más de 12 años estuvo abandonado como obra negra, a causa del desinterés de las autoridades y del mal manejo del dinero público; hoy los cambios son reales en todo el Estado y Metapa vivirá agradecido por esta infraestructura de gran beneficio para la población”.

El director del Centro de Salud con Servicios Ampliados, Edgar Pérez Alcázar, agradeció al gobernador Rutilio Escandón por este centro de salud que durante mucho tiempo estuvo en el olvido, pero ahora es una unidad de primer nivel de atención, con servicios de urgencias, psicología, odontología, nutrición, química, laboratorio de ultrasonido, farmacia, personal médico de calidad, entre otros, lo que fortalecerá la atención a la población de este municipio. Boletín Oficial