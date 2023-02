Denuncian Actos de Extorsión por Parte de Elementos de Vialidad en Mazatán

*Afectado Afirma que le Exigieron 500 Pesos Para que no le Quitaran su Motocicleta.

Mazatán, Chiapas; 17 de Febrero del 2023.- Hipólito Jiménez Juárez, en una transmisión en vivo, denunció un acto de extorsión de parte de la Policía de Vialidad, Municipal de Mazatán y de Tránsito del Estado, cuando viajaba con su motocicleta en sentido contrario, pero con el motor apagado, donde le exigían que entregara la unidad.

Señala el quejoso que no estaban facultados para quitarle la motocicleta, pues no había cometido ninguna falta en la que ameritara, la privación, toda vez que estaba apagada sin transitar a ningún lado. Su error según los elementos fue haberse dado la vuelta en “U”.

Más tarde, el agraviado difundió fotografías en las que exhibe a los «policías guardianes del orden», que -según su versión- supuestamente ya les había dado 500 Pesos para la devolución de su motocicleta.

Y esta situación es una constante, porque ya han habido denuncias públicas por estos hechos, pero tal parece que al aún presidente municipal, Pedro de la Cruz Villalobos, no le importa el bienestar de su pueblo y tampoco atiende las denuncias, como si sintiera que nadie le puede hacer nada. EL ORBE / Arnulfo Escobar Maldonado