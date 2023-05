Transportistas Paralizan Labores en la Costa de Chiapas Ante Amenazas de Muerte por el “Cobro de Piso”

En las Últimas Horas se Informó la Detención de Pandilleros de la Barrio 18, Entre Ellos una Mujer, Involucrados en Extorsión a Transportistas y Comerciantes.

*CONCESIONADOS CERRARON LAS TERMINALES, MIENTRAS QUE ELEMENTOS POLICÍACOS ACTIVARON UN OPERATIVO MASIVO PARA DAR CON LOS DELINCUENTES.

Tapachula, Chiapas; 05 de Mayo del 2023.- Una supuesta carta en la que se lee una nueva amenaza de muerte para el transporte organizado en la Costa de Chiapas, ocasionó éste viernes que fuera paralizadas miles de unidades foráneas en la región, e incluso que se cerraran las terminales.

Además, se activó el protocolo de seguridad en la que participan elementos policiacos de los tres niveles de Gobierno, que ha dado como resultado hasta el cierre de la edición, el aseguramiento de nueve personas, entre ellas una mujer, que supuestamente integran una banda de extranjeros dedicados a la extorsión, en su modalidad de “cobro de piso”.

Los primeros informes señalan que esas personas son miembros de la banda delictiva internacional “Barrio 18”, que supuestamente habían llegado a Chiapas huyendo de la República de El Salvador, luego de las acciones emprendidas por el Gobierno de ese país en contra de la delincuencia organizada, que ha dejado hasta ahora a más de 70 mil detenidos en un año.

Además se supo que ha sido plenamente identificado el autor material del artero asesinato cometido a un chofer de la ruta Tapachula-Huixtla, ocurrido en la víspera, supuestamente porque no tuvo los recursos necesarios para pagar la extorsión semanal de la que estaba siendo objeto.

Sin embargo, el sicario, quien habría sido delatado por sus propios compañeros de la banda, no ha sido detenido a pesar del despliegue impresionante de uniformados en toda la región.

Se teme que ese centroamericano pudo haber huido de la Ciudad al conseguir una Forma Migratoria Múltiple (FMM) que el Instituto Nacional de Migración (INM) está otorgando por miles todos los días en Tapachula, sin verificar los antecedentes penales del beneficiario y ningún otro dato que compruebe que no es buscado en otras naciones por algún delito.

La aparición de la carta obligó también que los cuerpos policíacos reforzaran la vigilancia de las terminales, porque había la sospecha que ésta vez los hampones quemarían unidades del servicio público, como ya lo han hecho en otras ocasiones

De acuerdo a lo expresado por concesionarios, por las mismas causas también suspendieron -por lo pronto- una reunión masiva que se tenía prevista para el domingo en el Estadio Olímpico de Tapachula en la que participaría el sector transportista y autoridades del primer nivel.

Hasta ahora tampoco se ha establecido hasta cuándo permanecerá suspendido el servicio del transporte y la vigilancia operativa en terminales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello