Habitantes de la Frontera Sur de México Están Hartos de los Migrantes y Anomalías del INM

La población local teme ir al centro de la ciudad por el temor de ser violentados por los migrantes.

*SECTORES PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN SELAÑAN QUE NO ES LÓGICO QUE LOS DEJEN INGRESAR MUY FÁCIL, PERO YA ESTANDO EN MÉXICO LOS RETIENEN POR VARIOS MESES.

Tapachula, Chiapas; 23 de Mayo del 2023.- De acuerdo al activista Luis Alberto Soto Vázquez, «en la frontera sur de México ya estamos hartos de los gigantescos éxodos de migrantes y de las anomalías que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM)».

En entrevista para rotativo EL ORBE, señaló «no es posible que hoy en día los agentes y directivos de esa dependencia no hagan nada para dar seguimiento ágil de las solicitudes de tránsito legal para que esos extranjeros puedan llegar a la frontera con los Estados Unidos para pedir asilo».

Eso, aún cuando reconoció que en esa movilidad de personas, hay muchos que viajan con la esperanza de conseguir empleo y mejores condiciones de vida, ya sea en territorio nacional o en la nación norteamericana.

Aunque también hay muchos que son delincuentes y llegan huyendo de las autoridades de sus países de origen por delitos cometidos, como robos, asaltos, homicidios, narcotráfico, extorsiones, ataques sexuales, lesiones, terrorismo, entre otros.



De igual forma hay migrantes que nunca han cometido un delito en sus vidas, pero al no encontrar empleo ni una forma de cómo alimentar a su familia y a ellos mismos, se ven obligados a delinquir, y para el caso es lo mismo.Lo peor de todo, según su punto de vista, que ambos países ya han decidido que todos aquellos que no cumplen con el perfil o por sus antecedentes, los van a retornar a Tapachula, como si se tratara de tierra de nadie.«Por eso responsabilizamos al gobierno federal de los atropellos que sufra el pueblo de Chiapas por esas irregularidades en el INM», indicó.Puso de ejemplo lo que ocurre en el sector suroriente de Tapachula, como el fraccionamiento Solidaridad 2000 y la colonia Pobres Unidos, donde afirma que los migrantes se han empezado a posesionar de todas las viviendas que encuentran desocupadas, y las autoridades no hacen absolutamente nada para evitarlo.Las pruebas fehacientes de esos y otros delitos ya las han presentado en tiempo y forma ante los funcionarios que tienen la responsabilidad de tender esos reclamos, pero hasta ahora no ha habido respuestas de ningún tipo, señaló.También aceptó que hay zozobra y preocupación en la sociedad porque se ha ido incrementando la presencia del crimen organizado y de la delincuencia común en la región, en la que participan cada vez más los extranjeros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello