Entrega de Concesiones no es una Dádiva, Sino Justicia Para el Sector Transportista: REC

En la primera entrega de concesiones regularizadas por cesión de derechos a un tercero, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que, con estas acciones, además de brindar certeza jurídica al sector transportista, se contribuye al reordenamiento y la legalidad, así como a la creación de condiciones normativas para que la prestación del servicio público del transporte sea de calidad y se lleve a cabo de manera ordenada y eficiente en beneficio de la población.

“Esto no es una dádiva sino justicia a este sector, así que a las y los beneficiados les decimos que no se dejen engañar porque no tienen ninguna obligación de pagar algún favor a nadie, únicamente hacer los procesos y pagos por los derechos correspondientes marcados en la ley, pero nada por debajo del agua ni en lo oscurito. Hoy tenemos una ley de transporte que está haciendo justicia, incluso, a personas que esperaron más de 40 años para obtener estos documentos”, apuntó.

Subrayó que este proceso detallado y minucioso de regularización del transporte público se llevará a cabo en las diferentes regiones de la entidad, pues el deseo es hacer uso de las buenas leyes para atender y acabar con el rezago que durante muchos años prevaleció. “Éste es el primer paso. Todo el Estado será regularizado porque todos tienen derecho, así que cuenten con nosotros, somos un gobierno democrático, y no vamos a parar hasta establecer una verdadera justicia social”.



Escandón Cadenas resaltó que, con el respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se consolidan obras de infraestructura de gran trascendencia en materia ferroviaria, aeroportuaria y de carretera, caminos y puentes, por ello su gobierno hace lo que le corresponde para fortalecer al sector transportista del Estado, pues esto se reflejará en un mayor bienestar, progreso, desarrollo económico y crecimiento del índice de desarrollo humano.En representación de las y los transportistas beneficiados, Deisy Estela Martínez Morales, agradeció al gobernador Rutilio Escandón por la entrega de estas concesiones, lo que, dijo, es una prueba más de que los tiempos están cambiando y que, después de tanto rezago y corrupción, al fin se hace justicia. “Más que un trabajo, es una fuente de ingresos para nosotros, pues representa certeza jurídica y bienestar de nuestras familias”.El secretario de Movilidad y Transporte del Estado, Aquiles Espinosa García, detalló que gracias a la actualización de La Ley de Transportes ahora se cuenta con un reglamento claro que no está sujeto a interpretación y donde se regulan las condiciones para que la comunidad transportista pueda protegerse y hacer uso adecuado de ella. Reconoció al Gobierno del Estado por realizar la administración de los recursos públicos con transparencia, lo cual da seguridad y confianza al pueblo de Chiapas.Cabe destacar que se otorgaron 234 concesiones conforme al marco legal, en beneficio de transportistas de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Palenque, Tecpatán y Coapilla.Estuvieron presentes: la secretaria general de Gobierno del Estado, Victoria Cecilia Flores Pérez; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el secretario de Economía y del Trabajo, Carlos Salazar Estrada; los diputados Rubén Antonio Zuarth Esquinca, Yolanda del Rosario Correa González, María Reyes Diego Gómez, Flor de María Esponda Torres, Felipe Granda Pastrana, así como transportistas y concesionarios de Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Coapilla, Tapachula, Mapastepec, San Cristóbal de Las Casas y Palenque. Boletín Oficial