Estafadores Venden Documentos Migratorios a Extranjeros Hasta en 50 Mil Pesos en Tapachula

*EL EX DIPUTADO Y EX PRESIDENTE DEL CONGRESO, GABRIEL AGUIAR ORTEGA, SEÑALÓ QUE EXISTE UN JUGOSO NEGOCIO CON EL TEMA MIGRATORIO, EN EL QUE PRESUNTAMENTE ESTÁN INVOLUCRADOS FUNCIONARIOS DEL INM.

Tapachula, Chiapas; 05 de junio del 2023.- «El problema de los éxodos ilegales de extranjeros se ha agudizado en Chiapas por el tamaño y cinismo de la corrupción, la tolerancia y sobre todo la alcahuetería de muchos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM)», sostuvo el ex presidente del Congreso del Estado, Gabriel Aguiar Ortega.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, el también representante magisterial consideró que las movilizaciones masivas de migrantes desde Centroamérica hacia Tapachula y municipios cercanos, ha generado severas afectaciones a la salud, la paz social y la seguridad de quienes viven en la región.

«Lo único que han hecho alguno agentes es ver cómo le sacan dinero a los migrantes, lo mucho o lo poco que traen. El amontonamiento de indocumentados ha traído como consecuencia un grave problema de salud no solo en Tapachula, sino en toda la costa del Estado, con el silencio de las propias autoridades», recalcó.



1 de 2

Por eso apuntó que es urgente no solo transparentar a esa dependencia, porque en tanto el actual gobierno no puede hablar de no robar, mentir y traicionar. «Que les entregue sus documentos a los migrantes y que se vayan a donde quieran, pero que ya se vayan de Tapachula».De acuerdo a su opinión personal, «esas movilizaciones llegadas del exterior han creado inconformidades que los ciudadanos no podemos resolver, y tienen que hacerlo las autoridades. Continua la corrupción en el INM, sin ninguna duda, y las pruebas las puede dar cualquier migrante».Conforme a su versión, los migrantes pueden conseguir en Tapachula cualquier documento oficial, incluso para poder entrar sin problema alguno a los Estados Unidos, pero que tienen que entregar 50 mil pesos; para otros papeles, 10 mil dólares, «y es una corrupción terrible».Lamentó que el sector salud mantenga en silencio los graves problemas que están padeciendo las personas que viven en Tapachula y sus visitantes, porque toneladas de heces fecales de los migrantes que hacen sus necesidades fisiológicas en parques, calles y espacios públicos, se dispersan por todos lados y son respiradas.Por si fuera poco y también con la complicidad de esas mismas autoridades que tienen la responsabilidad de cuidar de la salud de la población y no de andar en campaña, las enfermedades veneres se han incrementado de manera alarmante y amenaza a la población en general.«Ahora si vas a cualquier antro de vicio más a encontrar a jovencitas extranjera trabajando como meseras y hasta en la prostitución, sin control alguno, pero no les importa mucho porque se trata de la región de la Costa», indicó.Si bien aceptó que no se puede generalizar a todos por igual, indicó que dentro esos éxodos han sido aprovechados por el crimen organizado para mover a sus miembros de un lado a otro para cometer sus actividades ilícitas, «como lo han hecho en el Soconusco, con el cobro de piso». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello