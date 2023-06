Entrega REC Equipos del Programa Internet Para Todos a 30 Municipios de Chiapas

El Gobernador reconoció la visión del presidente AMLO por acercar estos servicios a todos los pueblos de Chiapas.

Desde el parque recreativo Caña Hueca, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas activó de manera simultánea equipos del programa Internet para Todas y Todos en parques representativos de Tuxtla Gutiérrez, lo que significa que en estos espacios públicos la población podrá contar con este servicio gratuito.

Al señalar que la comunicación es un derecho constitucional y humano, el mandatario resaltó la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador por acercar estos servicios a todos los pueblos, a fin de que no haya ningún lugar público sin cobertura en el estado, por lo que pidió a las y los alcaldes que tengan listos los espacios donde se instalarán las torres que harán posible esta conectividad, pues, dijo, este sistema es un patrimonio del pueblo.

“La comunicación es una gran oportunidad para el desarrollo de Chiapas, no la dejemos pasar, con este tipo de apoyos tendremos todas y todos las mismas oportunidades, como bien lo ha expresado el presidente López Obrador, que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás, que todos podamos ir por nuestras aspiraciones. Hoy el mundo no puede caminar sin la tecnología y esto era un clamor en todos los pueblos de Chiapas”, enfatizó.

En este marco, en el que se activó el servicio en los parques Bicentenario, 5 de Mayo, Caña Hueca y Central, Escandón Cadenas también entregó equipos para 30 municipios y mencionó que antes de la implementación de este programa, Chiapas tenía un 13 por ciento de cobertura, y ahora se lleva un avance de más del 50 por ciento, no obstante, agregó, se tiene proyectado que al cierre de este año, el sistema esté en todo el estado.

A su vez, el coordinador de la Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, Carlos Calderón Mercado, expuso que este programa atenderá las necesidades de conectividad en parques, hospitales y plazas públicas. Destacó el respaldo de los gobiernos Federal y Estatal sobre los proyectos de instalación de fibra óptica y los chips de telefonía celular para las comunidades lejanas, a fin de facilitar dicho sistema.



Luego de informar los avances de conectividad en el estado, el director general de División Telefónica e Internet para Todas y Todos de la Comisión Federal de Electricidad, David Pantoja Meléndez, detalló que se llevan instalados 4 mil 847 sitios de internet gratuito, más los 700 que se van a instalar, en beneficio de 2 mil 500 localidades. Aunado esto, se trabaja en el despliegue de 600 Torres se Telefonía Celular, de las cuales 112 ya están operando y 488 en construcción.En representación de las y los presidentes municipales, el alcalde de Rincón Chamula San Pedro, Pedro Bautista Aguilar, agradeció a las autoridades por hacer justicia social a las comunidades indígenas, al incluirlos en este tipo de beneficios, que solo se gozaba en las ciudades.Finalmente, el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, Helmer Ferras Coutiño, destacó que se hizo entrega de 739 equipos de internet gratuito que beneficiará a 30 municipios del estado, lo que eleva el índice de desarrollo humano, abona al crecimiento económico y, principalmente, fortalece la educación: «La Cuarta Transformación nos está conectando a todas y todos».Asistieron: la secretaria de Educación del Estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; el secretario de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada; el director del Parque Deportivo y Recreativo Caña Hueca, Samuel León Sánchez; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; la alumna de la Preparatoria Número 1, Fátima Gutiérrez Ordoñez, beneficiada con estos servicios.Asimismo, el diputado federal, Jorge Luis Llaven Abarca; la diputada Paola Villamonte Pérez, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, y el diputado Felipe Granda Pastrana, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Comunicado de Prensa