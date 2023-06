Industriales de la Masa Incrementan el Precio del Kilo de Tortillas Hasta 25 Pesos

No hay ninguna autoridad que regule los precios de este alimento tan indispensable en la mesa de la población mexicana.

*ANTE LA AUSENCIA DE OPERATIVOS POR PARTE DE LA PROFECO, LOS VORACES TORTILLEROS CONTROLAN LOS PRECIOS A SU ANTOJO, REFIFIERON REPRESENTANTES SOCIALES.

Tapachula, Chiapas; 17 de junio del 2023.- Los acaudalados industriales de la masa y la tortilla volvieron a dar otro duro golpe a la economía de la población en Chiapas, al aumentar de nuevo en las últimas horas sus precios hasta en 25 pesos por kilogramo, aprovechando que ellos pueden poner los precios que quieran, sin que nadie les diga nada.

Ángel López Gómez, coordinador de la Asociación de Colonias Populares en la región, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que el gobierno federal no han sabido retomar el control de los costos de los insumos, y con esa justificación los tortilleros han subido sus tarifas hasta en 25 pesos, por lo menos en los municipios de la frontera sur de Chiapas.

«Eso es en perjuicio de toda la población, sobre todo de aquellos que ganan 70 pesos al día, y que tienen esposa e hijos que mantener, que son la gran mayoría», señaló.

Recordó que el pretexto es que los precios de ese alimento, el más importante en México, no está regulado y cada dueño del establecimiento le pone el que quiere a su conveniencia.

Dijo que esa postura de los tortilleros «es sin pensar en la necesidad de los pobres ni tener en cuenta a las autoridades, por esa misma situación la gente de estos últimos años ya se han convertido en la economía más carente que ha habido en la historia del país»..

De acuerdo a su opinión «eso nos va perjudicando a todos los que consumen la tortilla. Ahora las familias tendrán que buscarle más para comprar las tortillas, sobre todo que los abusivos empresarios venden kilos incompletos con el silencio de las autoridades»,

Asimismo, que «comer tortillas en México se ha convertido en un lujo. Antes te sacrificabas para comprar un par de zapatos, y ahora es por los alimentos».

También mencionó que una familia mexicana promedio llega a consumir hasta un kilogramo de tortilla al día, o más y que eso significa que ya no alcanza para comprar el resto de la comida.

Recalcó que los productores de maíz en el país se están hundiendo en la miseria porque les pagan por sus cosechas precios similares a los costos de producción por debajo de los siete pesos el kilo o sea, 18 pesos de diferencia al de la tortilla.

«Aquí están totalmente abandonados los productores de maíz. Han estado en la quiebra porque el gobierno federal quitó los apoyos, y por eso de las cinco toneladas que producían por hectárea, ahora solo son dos, porque ya nadie tiene dinero para comprar abono», apuntó. EL ORBE / JC