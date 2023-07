Inaugura REC Construcción del Mercado Público de Larráinzar

* Con Esta Obra se Otorga un Espacio Digno, Moderno y Funcional Para 140 Locatarios.

En su visita al municipio de Larráinzar, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción del Mercado Público en la cabecera municipal, donde expresó que su gobierno sigue trabajando de forma honesta, transparente y responsable para materializar obras de verdadero beneficio social, a fin de elevar la calidad de vida de quienes menos tienen.

“Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos invirtiendo más en las comunidades indígenas para que haya igualdad y todos podamos caminar por el terreno del progreso, el porvenir y del crecimiento del índice de desarrollo humano. Hoy somos un gobierno austero que hace más con menos, ahorra y genera economías para que los recursos se destinen de forma correcta a favor de la gente», apuntó.

Tras destacar que esta obra representa un acto de justicia para las y los habitantes de Larráinzar y dejar en claro que no es una dádiva, el mandatario refrendó su compromiso de continuar invirtiendo el presupuesto en acciones para atender de manera incluyente las necesidades básicas del pueblo y haciendo a un lado el cáncer de la corrupción.

En este sentido, reconoció la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre está pendiente de las necesidades de los pueblos y de que todas y todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo. «Hoy estamos haciendo historia, pueblo y gobierno, porque luchamos juntos por el porvenir de la gente económicamente más humilde».

En otro momento, felicitó a la población de este municipio, donde se dieron los acuerdos por la paz y por ser muestra de los principios de los pueblos originarios, al tiempo de exhortar a que sigan contribuyendo de manera civilizada y caminando juntos por la misma dirección, en la búsqueda del bien común. “Debemos de seguir actuando de forma pacífica y fraternal, haciendo a un lado la violencia y la división, buscando la paz y la unidad para que vivamos mejor”.

El secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, dio a conocer que este gobierno escuchó a la población de este municipio, que luego de muchos años de espera, por fin cuenta con un mercado digno, que beneficiará a 140 locatarios, lo que permitirá que tengan un comercio libre y justo. «Esta obra es muestra del interés de un gobierno que genera oportunidades de crecimiento y que mejoren la vida de la gente».

El secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, expresó su beneplácito al ser parte de esta nueva realidad en la que se cumplen las demandas sociales de los pueblos indígenas. «Hoy Chiapas cuenta con un gobernador que no discrimina, que cumple su palabra e invierte de forma responsable en acciones reales».

En representación de la población beneficiada, Alejandro López López, agradeció la construcción de esta obra que responde a una petición añeja para muchas familias, «ya no vamos a sufrir más las inclemencias del tiempo y tendremos nuestros productos más seguros».

El alcalde de Larráinzar, Ignacio López Gómez, agradeció la visita de las autoridades estatales y reconoció la voluntad política del gobernador por cumplir con una demanda añeja de las familias, que ahora podrán comercializar sus productos de forma digna y segura. «Gracias a su apoyo, este sueño es una realidad, porque contribuirá en gran medida al desarrollo económico del pueblo».

Estuvieron presentes: la diputada federal Adela Ramos Juárez; por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Yolanda del Rosario Correa González; el diputado presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez; el presidente del Comité de Locatarios, Miguel Díaz Díaz; el alcalde de Chamula, Juan Collazo Díaz; la presidenta constitucional de Santiago El Pinar, Rosa Díaz Méndez; y el presidente municipal por Usos y Costumbres de Santiago El Pinar, Alfonso Gómez Gómez. Boletín Oficial