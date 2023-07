Rutilio Escandon Cumple Añeja Demanda de la Población en Larráinzar

* Con Red de Distribución de Energía Eléctrica.

Atendiendo el compromiso de ampliar la cobertura de los servicios básicos de energía eléctrica en las comunidades de Chiapas, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, combatir el rezago social y elevar los niveles de calidad en materia de economía, salud, educación y comunicación, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción de la Red de Distribución de Energía Eléctrica de la localidad Patentic, del municipio de Larráinzar.

El mandatario externó su satisfacción al constatar que esta obra se entrega en tiempo y forma, con lo que se cumple una demanda añeja de la población y destacó que con el ejemplo visionario y humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador se está trabajando para elevar la calidad de vida de quienes no eran tomados en cuenta en las pasadas administraciones y que hoy son los protagonistas de la Cuarta Transformación.

“Tenemos a un Presidente de la República que ha recorrido todos los municipios de México y que siempre está pensando en la gente que más lo requiere y lo necesita. Es un mandatario que invierte la mayor parte del presupuesto y lo distribuye en el pueblo, a través de los programas sociales. Tengan confianza, no les vamos a fallar; este gobierno no le roba al pueblo, no miente y tampoco traiciona; vamos de la mano junto con el pueblo, empujando por la misma dirección, haciendo justicia social”, manifestó.

A su vez, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, explicó que para la instalación de energía trifásica en esta localidad se invirtieron más de 10 millones de Pesos, con la colocación de 120 postes, 21 transformadores en 12 kilómetros de cable, así como 100 luminarias solares en los alrededores de las avenidas principales. Precisó que se está trabajando para electrificar todo el Estado: «Esta es la nueva realidad de Chiapas, que en casi cinco años sigue dando buenos resultados; y no les vamos a fallar». Boletín Oficial