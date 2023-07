Protestan por Desabasto de Agua en Oficinas de COAPATAP Exigen Reanudación del Servicio y Cobro Justo en Tarifas

Colonos del Norponiente de la Ciudad Afirman que Funcionarios del Coapatap Siempre le Echan la Culpa a las Tuberías por la Falta de Agua.

*REPRESENTANTES DE DIVERSAS COLONIAS DENUNCIAN QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA DESDE HACE MESES, PERO SÍ LES LLEGA EL RECIBO MENSUAL.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio del 2023.- Representantes de las colonias Lomas del Soconusco, Loma Bonita, Lomas de Chiapas, San Gerónimo, entre otras ubicadas al norponiente de la Ciudad, vienen sufriendo desde hace varios meses, en virtud de que no cuentan con el servicio del suministro de agua potable.

Por ese motivo, la mañana de este lunes se presentaron a protestar en las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), donde exigieron que se les proporcione el servicio, además de pedir que les cobren lo justo, ya que “están pagando por algo que jamás reciben”.

De esa forma lo declaró en entrevista con rotativo EL ORBE, Dora Guillermina Ortiz Gómez, habitante de Lomas del Soconusco, quien dijo que en cada lluvia deben recoger agua para sus necesidades prioritarias y hasta para el consumo, ya que la «potable» jamás les llega.



De manera constante se dirigen a Coapatap para informar que no tienen el suministro y para exigir que se las proporcionen, sostuvo, pero siempre las respuestas son las mismas: que la tubería ya no sirve y que al haber fugas el agua ya no les llega.El mayor problema, dijo, es que al estar utilizando agua de lluvia en lugar de la «potable», van a contraer infecciones u otras enfermedades, ya que el líquido que están consumiendo puede estar contaminado por no pasar por equipos de limpieza.Asimismo, el agua no sólo les sirve para su consumo, sino también para otras necesidades como bañarse, el lavado de ropa y trastes, además de otras tareas, como son los baños y con la actual administración municipal se ha recrudecido la falta del vital líquido.Dijo por último, que el Ayuntamiento debe velar porque no les falten servicios importantes a la población, como es el caso de las colonias populares. EL ORBE / Nelson Bautista