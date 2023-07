La Ley Establece que no se Debe Cobrar Ningún Tipo de Cuotas Escolares: SNTE

El organismo magisterial también afirmó que el gobierno federal debe asumir su parte, y dotar de insumos para el mantenimiento de las instituciones educativas.

*DOCENTES ADHERIDOS AL SINDICATO MANIFESTARON QUE ES ILEGAL CONDICIONAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS O FIHAS DE INSCRIPCIÓN A CAMBIO DE UN PAGO, YA QUE LA EDUCACIÓN ES GRATUITA.

Tapachula, Chiapas; 20 de Julio del 2023.- De acuerdo a la ley, no debe cobrarse ninguna cuota por concepto de entrega de documentos a alumnos que concluyen su ciclo escolar, tanto en el nivel básico como en el bachillerato.

Así lo confirmó Ervin Herrera Estudillo, coordinador regional de la Caja de Ahorros de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y señaló que en la entrega de documentos no debe haber ninguna condicionante, mucho menos que se trate de una cuota forzosa para tal efecto.



1 de 2

En entrevista con Periódico EL ORBE, aceptó que hay necesidades en los planteles educativos con relación al mantenimiento menor de las instalaciones, o el material de uso diario, «pero esos gastos deben corresponder al gobierno federal, lo mismo que las inversiones para mejora de la infraestructura, no a los padres de familia».Sin embargo, agregó, hasta este momento el Gobierno no ha asumido este compromiso o no ha cumplido con la parte que le corresponde, dejando un tanto en el abandono a las instituciones educativas, entre ellas las de esta región.Por acuerdo de los padres de familia, junto con el personal docente y los directivos de las escuelas, comentó, se han propuesto hacer aportaciones para la compra de insumos y de esta forma, por lo menos, haya material para la limpieza de las instalaciones y para el pago de los servicios.Sin embargo, insistió, estas aportaciones acordadas por los padres de familia, no son condicionantes ni tienen nada qué ver con la entrega de documentos o de fichas para nuevo ingreso, lo cual debe ser totalmente gratuito. Y en este asunto, también se incluye a los directivos de las escuelas, ya que tampoco éstos pueden imponer condiciones.Por último, dejo en claro’ que si así lo consideran prudente, los padres de familia, junto con los maestros y los directivos de las escuelas, deben acordar acciones a realizar, entre ellas algunas aportaciones pero éstas no deben ser por condicionante. EL ORBE / Nelson Bautista