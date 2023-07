Alrededor de Mil Migrantes Cruzan la Frontera de Guatemala Hacia México Todos los Días

En las últimas horas fueron abandonados dos tráileres cargados con migrantes, quienes de manera sospechosa no fueron detectados en su ingreso a México.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2023.- Tres contingentes de personas ingresaron de manera ilegal éste lunes a territorio mexicano desde Guatemala y formaron caravanas de migrantes que partieron desde Ciudad Hidalgo a Tapachula, y luego de varios kilómetros abordaron unidades del transporte públicos para avanzar más rápido.

Los grupos atravesaron el río Suchiate, que sirve de referencia limítrofe entre ambos países, por medio de balsas hasta formar las tres marchas a diferentes horas. Se calcula que e suma fueron alrededor de mil personas y un número similar pasa cada día por ese mismo punto, sin que nadie lo impida ni aplique lo que establece la Ley Migratoria.

Con el uso del transporte, el recorrido de los extranjeros es mucho más rápido que hacerlo caminando, aunque muchos de ellos no tienen otra opción, por carecer de dinero para pagar el pasaje.

De esa manera, al llegar a Tapachula los migrantes en su gran mayoría abordan otros medios para seguir su recorrido hacia el interior del país. Otros se trasladan de diversas maneras a la comunidad Viva México, en la salida poniente de Tapachula, y ahí abordan camiones que los lleven al norte del país, aunque los más pobres se seguirán rezagando.

Aunque no es la única manera en la que están ingresando. La detención en los últimos días de al menos un tráiler cada día cargado con indocumentados en territorio mexicano, así lo confirma.



Curiosamente, los aseguramientos los ha realizado un grupo interinstitucional en el Estado de Veracruz, es decir, cuando ya recorrieron la mitad del país sin ser detectados ni detenidos por ninguna de las corporaciones y dependencias que se supone vigilan las carreteras.En los últimos tres casos, fueron rescatados 256 personas migrantes en dicha entidad; la mayoría deshidratados al ser abandonados en la caja de un tráiler.De ese total, 117 personas viajaban en 44 núcleos familiares, 17 niñas, niños y adolescentes iban no acompañados, así como 122 adultos hombres y mujeres solos.Al confirmar su nacionalidad se pudo constatar que 125 son originarias de Guatemala, 70 de Venezuela, 57 de Honduras, dos de Colombia, una de Ecuador y otra de Camerún.En una primera acción de verificación, los agentes federales ubicaron un tráiler abandonado a orilla de la autopista 145D, a la altura del kilómetro 89, cerca de la caseta de cobro Paso del Toro.Al revisar la caja se encontró a 137 personas extranjeras (116 originarias de Guatemala y 21 de Honduras) que se encontraban deshidratas.Del total, se pudo contabilizar a 16 niñas, niños y adolescentes que viajaban solos; 28 personas que viajaban en 34 núcleos familiares, así como 27 hombres y seis mujeres adultos.En otro punto de verificación, ubicado en las vías del tren a la altura de la colonia Modelo, en el municipio de Río Blanco, fueron rescatadas 68 personas extranjeras que ponían en riesgo su vida.Se trata de 36 personas de nacionalidad hondureña, 14 de Venezuela, ocho de Guatemala, uno de Ecuador, uno de Camerún, así como ocho personas en dos núcleos familiares.Por otra parte, en el municipio de Jesús Carranza, colindante con el Estado de Oaxaca, se le indicó el alto a un autobús de pasajeros para realizar una verificación.Los uniformados contabilizaron a 51 personas a bordo que no pudieron acreditar su estancia en territorio mexicano. De ese total, 48 son de Venezuela, dos de Colombia y uno de Guatemala.Después de corroborar que se encontraban bien de salud, se constató que del total de esas personas extranjeras, 20 viajaban en 8 núcleos familiares (nueve menores de edad y 19 adultos), así como 23 hombres y ocho mujeres adultos.Los núcleos familiares fueron trasladados a distintos albergues de la entidad, mientras que los menores no acompañados quedaron bajo la tutela de la Procuraduría de la Defensa del Menor.Hasta ahora se desconoce si todo ello es producto de las operaciones del crimen organizado, en el que pudieran estar involucrados funcionarios, corporaciones y hasta civiles en varios estados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello