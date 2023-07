Conforman en Tapachula Grupo Rescatista de Animales Salvajes

*Han Sido Liberadas 10 Serpientes a su Hábitat en dos Meses.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2023.- Personas de la localidad decidieron conformar un grupo de rescatistas de serpientes salvajes que son detectadas en viviendas y áreas urbanas, para retornarlas a sus hábitat naturales y evitar que hagan daño a la población.

Epson Martínez, en su representación, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que, en estos dos meses que van de temporada de lluvias han logrado rescatar vivas y liberar a 10 de ellas, luego de fueron avisados afortunadamente antes de que agredieran a la gente o viceversa.

Hizo énfasis en el papel fundamental que desempeñan esos reptiles en los ecosistemas y que muchas de las serpientes son inofensivas.

Con los torrenciales, apuntó, «es más común poder observar estos ejemplares, porque necesitan del sol para regular su temperatura. Donde habitan de manera natural son zonas inundables, entonces ellas lo que hacen es acudir a lugares más cálidos, en este caso a las casas. Se calcula que aumenta un 80 por ciento el avistamiento durante el periodo de seca”.

En Tapachula y los municipios aledaños las especies que más se detectan son las boas imperator, que son completamente inofensivas, aunque reconoció que en la región hay serpientes que no son venenosas y otras que sí lo son, en una proporción similar.

«Lo que nosotros tratamos de hacer es disminuir el número de mortandad. La boa imperator como tal es la conocida como ‘masacuata’, una serpiente muy importante porque son reguladoras naturales de plagas, y se encargan de mantener una población de roedores en lo más mínimo”.

Recomendó a la población, en caso de ver a alguna, mantener la distancia, porque no se sabe si es venenosa o no; acudir a las instancias correspondientes como el caso de los Bomberos -o ellos- «para que nosotros les digamos con las características básicas si puede ser peligrosa o no”.

Lamentó que en la mayoría de las veces la población opta por sacrificarlas, «porque estamos rodeados de muchos cultivos. Creo que diariamente es sacrificado más de algún ejemplar, ya sea venenoso o no. Nosotros tratamos de compartir esa ideología de la conservación de las especies endémicas, y en este caso también nativas». EL ORBE / JC