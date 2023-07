Todo un Éxito el Vuelo Comercial Tapachula – Monterrey: Empresarios

*Aviones al Cien por Ciento de Ocupación.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2023.- Las empresas y personas relacionadas a los vuelos comerciales, a lo largo de más de 40 años jamás habían visto una respuesta tan positiva como lo está teniendo el vuelo directo Tapachula-Monterrey, inaugurado apenas el pasado 10 del presente mes.

Así lo dio a conocer, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes, quien aseguró que para Volaris y la empresa Aeropuertos del Sureste (Asur) hay una grata sorpresa al ver el éxito de esta nueva ruta.

Desde que inició este servicio directo los días lunes, miércoles y viernes, los 12 vuelos (seis de llegada y seis de salida), han sido con el cien por ciento de ocupación, lo que es un hecho sin precedentes en la localidad, sostuvo en entrevista.

Explicó que también le está sirviendo a los transmigrantes guatemaltecos que van a Texas, a Nueva York, a La Florida y a Denver a comprar carros usados, los cuales son ingresados a México por las fronteras de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, las cuales a tres o menos horas de Monterrey.

Asimismo, hay una magnífica derrama económica que favorecerá a la región, «aunque no van a faltar personas escépticas que digan lo contrario, porque es gente que no hace nada, que sigue con el mismo chip y no le interesa en lo mínimo promover el turismo», señaló.

Del mismo modo, la empresa Volaris, en este mes de julio, puso en servicio 40 nuevas rutas en todo el país, pero resulta que el más exitoso es precisamente la Tapachula – Monterrey, el cual está entre los primeros lugares en cuanto a ocupación.

«Eso viene a demostrar que Tapachula y la Costa de Chiapas están respondiendo a la apuesta que hizo Volaris al incluir esta nueva ruta», comento al agregar que esta ciudad y la costa chiapaneca, están listas para nuevas inversiones, y para recibir nuevas rutas.

Esta alternativa no solo sirve de conectividad, sino que está impactando por la cercanía que hay de Monterrey con las fronteras de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, regiones con mucha actividad comercial, finalizó. EL ORBE / Nelson Bautista