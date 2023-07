Las Grandes Obras de Infraestructura del Gobierno Federal se Están Yendo a Tuxtla: Colegio de Ingenieros

Proyectos como la ampliación de la carretera a Puerto Madero o el Parque Agroindustrial quedaron estancados, mientras que en Tuxtla ya no saben donde hacer tanta obra, afirmaron ingenieros y arquitectos de Tapachula.

*EL INFONAVIT EXIGE INFINIDAD DE REQUISITOS PARA DESARROLLADORES DE VIVIENDA, LO CUAL ALEJA LAS INVERSINES EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio del 2023.- De acuerdo al Colegio de Ingenieros de la Costa de Chiapas, en materia de infraestructura trascendental o de gran relevancia, Tapachula no está recibiendo ni dádivas de parte del actual Gobierno Federal.

Benjamín Martínez, presidente de ese grupo colegiado, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que la frontera sur, particularmente Tapachula, por ser un municipio importantísimo, ha sido olvidado por parte del Gobierno.

«En la ciudad capital se están haciendo pasos a desnivel muy modernos, muy grandes, en donde la inversión es bastante. Donde han concentrado todo el recurso en Tuxtla Gutiérrez y se han olvidado de los municipios de la región, que no les dan ni dádivas», indicó.

Según su opinión, Tapachula es un municipio de primer nivel, porque está reconocido en los cinco continentes, «pero se necesita tener ahí una buena área de proyección que le dé seguimiento a las necesidades que se tienen, como un libramiento sur que ya no funciona realmente como tal, se debe ampliar a lo mejor a cuatro carriles, el del norte que quedó solo en anuncio, o construir ejes viales»

Recordó que también se ha venido prometiendo una y otra vez la ampliación de la carretera a Puerto Madero y el sistema eléctrico 220 y 440, «porque se pensaba que con el proyecto de la Zona Económica Especial se iba a detonar bastante trabajo y hacer muchas obras importantes como era el gaseoducto, los pavimentos, las carreteras de buen nivel, pero todo quedó olvidado con el gobierno que llegó y lo canceló».

Lamentó que las fuerzas productivas en la región no pudieron hacer eco y defender esos proyectos «y eso conlleva a que sigamos en el atraso, en materia de salud, escuelas, desarrollo económico. Tapachula tiene una carta urbana y un atlas de riesgo atrasados».

Y es que puso como ejemplo que ahora el Infonavit ya pide que tengas actualizado el Plan de Desarrollo, la Carta Urbana y el Atlas de Riesgo para poder bajar recursos, «y eso genera que las oportunidades que vengan para Tapachula en materia de vivienda por parte de Infonavit o Fovissste, ya no te voltean a ver los desarrolladores de viviendas y se van a otros Estados». EL ORBE / JC