Continúa la Huelga en Coapatap. No Llegaron a Ningún Acuerdo

*Denuncia el Sindicato “Aviadores” Dentro del Organismo.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio de 2023.- No hay vuelta atrás, los trabajadores sindicalizados del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) van a continuar la huelga, en virtud de que no se llegó a ningún acuerdo con la parte patronal durante el segundo encuentro que tuvieron en la Fiscalía Regional este viernes.

De esa forma lo dio a saber María Sandra Villalobos Ventura, dirigente del sindicato, quien en entrevista con Periódico EL ORBE, aseguró que los trabajadores llegaron en la mejor disposición, pero solo recibieron negativas por parte de los patrones para llegar a acuerdos.

Ante esa situación, y al ver la total negativa a sus peticiones, la declarante informó que van a seguir adelante con el paro de labores, pero sin dejar de atender el suministro de agua para toda la población en Tapachula.



1 de 4

«No doblarán el brazo», en cuanto a su principal petición que es la reubicación de los 34 trabajadores que fueron despedidos, dijo, y que no se violenten los derechos y las plazas de la plantilla, los cuales fueron el motivo de este problema.Respecto a las tarifas por el consumo de agua, señaló que en la actual administración ha ido a la alza, sin embargo, dijo que es ajeno al gremio del sindicato, es decir, ellos solo cumplen órdenes.Respecto a la cantidad de personas que cobran en Coapatap como aviadores, indicó que no tiene el dato, pero sí existen y cobran de 14 a 15 mil Pesos mensuales. En cambio, los trabajadores apenas ganan unos 3 mil Pesos, no obstante el trabajo duro que desarrollan.Para continuar con la huelga, han realizado cooperaciones para la compra de herramientas que les haga falta, o bien recibiendo el apoyo de familias, quienes se han sumado con ellos para solucionar algunos problemas en cuanto a los servicios que se prestan a la sociedad, señaló.Finalmente, comentó que la población no debe de preocuparse por la posible escasez de agua, ya que a pesar de estar pasando este problema, ellos están mandando el vital líquido a los hogares del municipio y eso, aseguró, no hará falta. EL ORBE / Nelson Bautista