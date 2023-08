Entrega Rutilio Escandón Reconocimientos a Jóvenes Participantes del Curso Formación en Cultura Política

En la entrega de reconocimientos a las y los jóvenes participantes del Curso Formación en Cultura Política, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas felicitó a la juventud chiapaneca por el interés de conocer la importancia de la política en el ámbito social, al tiempo de convocarlos a no olvidarse de sus raíces ni de sus principios y valores, así como a seguirse preparando para cumplir sus legítimos sueños y aspiraciones, y ser parte del fortalecimiento del bienestar y progreso de sus comunidades, de Chiapas y México.

Destacó que, en los últimos años, en México el quehacer político ha mejorado de manera fundamental, debido a que se ha privilegiado, dijo, una política verdadera, sensible y humanitaria, que busca el bien común, la inclusión y la igualdad, el combate de la corrupción, el respeto de los derechos humanos y el trabajo en unidad para sacar adelante las necesidades más sensibles de la gente y dar solución a las problemáticas que durante muchos años no fueron atendidas.

Tras reconocer a los partidos políticos de la entidad por contar entre sus filas con jóvenes chiapanecos bien preparados, talentosos y con una gran vocación de servir, Escandón Cadenas refrendó la voluntad de su gobierno de seguir sumando esfuerzos y hacer causa común con todas las instituciones, a fin de trabajar juntos para garantizar el bienestar colectivo y avanzar en este proceso de transformar a Chiapas.

En representación de las y los 51 jóvenes beneficiados, Erika Isabel Vázquez Vázquez sostuvo que los proyectos puestos en marcha por iniciativa del gobernador, han permitido tener más oportunidades, conocimientos y mayor interés por su futuro, muestra de ello, dijo, es este curso que les dio herramientas para estar preparados ante los eventos políticos que se acercan y donde debe prevalecer la educación democrática.

La directora del Instituto de la Juventud, Getsemaní Moreno Martínez, explicó que este proyecto es un trabajo en conjunto con el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), que tiene como objetivo brindar a las nuevas generaciones un soporte y una formación en la cultura política, pues son los siguientes participantes políticos y tomadores de decisiones.

Señaló que en esta primera etapa de entrega de constancias participaron jóvenes de 13 municipios, y reiteró su compromiso de seguir respaldando a las y los jóvenes de Chiapas e impulsar la capacitación constante que lleve al desarrollo y formación de las juventudes para que puedan cumplir sus misiones y metas.

A su vez, la directora general del Icatech, Fabiola Lizbeth Astudillo Reyes, indicó que el objetivo del curso es fortalecer las habilidades de las y los jóvenes y que con su alto liderazgo y talento sean la voz del nuevo Chiapas; con ello, agregó, también se refuerza a los partidos políticos y se impulsa la capacitación como un instrumento de cambio verdadero.

Finalmente, el diputado presidente de la Comisión de la Juventud y Deporte del Congreso del Estado, Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, resaltó el impulso del gobernador Rutilio Escandón a favor de las juventudes. Precisó que, desde el Poder Legislativo, se trabaja de manera coordinada con este gobierno para dar seguimiento a las propuestas de los jóvenes y brindarles las herramientas necesarias que les permitan, en un futuro, ser portavoces del bienestar e impulsores de nuevos proyectos de desarrollo.