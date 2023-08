Sólo 4 Policías Cuidan a 30 mil Habitantes en Comunidades de Suchiate: Comisariado

*EN LO QUE VAN DEL AÑO SUMAN 11 ASESINATOS EN EL EJIDO LA LIBERTAD, POR LO QUE AUTORIDADES EJIDALES EXIGEN LA PRESENCIA DE CORPORACIONES DE SEGURIDAD DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.

Suchiate, Chiapas; 22 de Agosto del 2023.- El Comisariado del Ejido la Libertad del Municipio de Suchiate, Chiapas, José Manuel Ovalle Sosa, hizo un desesperado llamado de auxilio a las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, para que realicen operativos de seguridad en la zona; ya que solo en lo que va del año han tenido 11 asesinatos, lo cual evidencia la violencia e inseguridad que viven en esta comunidad.

En entrevista para este medio de comunicación, lamentó que existan personas que difundan información falsa, como la acusación que le hicieron, de que él como autoridad ejidal, supuestamente no permitía operativos de seguridad en su comunidad, lo cual es falso.

Con documentos en mano, comprobó que en reiteradas ocasiones ha solicitado a las corporaciones que integran la Mesa de Seguridad, para que implementen operativos “pie a tierra” y se incremente la presencia policiaca, pero no han tenido respuesta alguna.

Incluso, demostró que de esta situación también tiene conocimiento la todavía Presidenta Municipal de Suchiate emanada de las filas de Morena, Sonia Eloina Hernández Aguilar, quien también no ha dado respuesta a la solicitud de brindar mayor seguridad pública a la población de este ejido y comunidades aledañas.



1 de 3

Ovalle Sosa reiteró su preocupación por esta imperante inseguridad pública, en una comunidad productiva, en donde al día sacan en promedio “120 toneladas de plátano”.“Contamos con una agencia municipal, pero es insuficiente, porque aquí solo hay una patrulla con cuatro elementos que tienen que vigilar también a los ejidos vecinos, como son la ranchería El Gancho, Miguel Alemán, Cuauhtémoc, Ignacio López Rayón, Ávila Camacho, Benito Juárez, es lo que tienen que vigilar cuatro elementos, imagínense, solo nuestro ejido cuenta con cerca de 14 mil habitantes”, explicó.En números fríos, Ovalle Sosa calculó que los cuatro policías con los que cuentan en su comunidad tienen que hacer una labor de brindar seguridad para un promedio de “35 o 40 mil habitantes” para intentar cubrir toda la zona baja del municipio fronterizo de Suchiate, área limítrofe con el vecino país de Guatemala.“Apenas el 10 de agosto hicimos otra petición que nos firmó el Delegado de Gobierno del Estado, nosotros le solicitamos seguridad, con la presencia de la policía estatal. El pasado 28 de Marzo también hicimos la misma petición a las autoridades de seguridad”, denunció.De igual forma, el Comisariado reprochó la falta de interés de la presidenta municipal Sonia Eloina Hernández Aguilar, a quien le solicitaron que volviera instalar el filtro de seguridad que tenían en la entrada del ejido La Libertad, sin embargo, ha hecho oídos sordos.Aseguró que posiblemente sí hay suficientes elementos de seguridad en la Policía Municipal, el problema es que los usan para cubrir otras funciones. “Por ejemplo cuando la presidenta municipal Sonia Eloina sale a sus recorridos, o su hijo, ellos sí siempre andan bien custodiados”, señaló.José Manuel Ovalle Sosa insistió en que han hecho muchas peticiones a las autoridades, sin embargo, con tristeza ven que no hay interés de las autoridades responsables por dar una respuesta positiva a la población. Boletín Oficial