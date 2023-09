Se Detectan 17 Trabajadoras de Antros de Vicio y Meseras Afectadas con Sífilis en lo que va del Mes

En los exámenes se incluyen pruebas de Sífilis, VIH y Hepatitis C.

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre del 2023.- La sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que va destruyendo los órganos internos de las personas contagiadas hasta causarles la muerte, se está propagando muy rápido entre las familias de Tapachula.

Cristhian Gómez Fuentes, responsable del centro comunitario “Jaime Alberto Montejo Borges”, Brigada Callejera, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que en tan solo un mes se obtuvieron esas cifras al buscar la enfermedad de manera intencionada entre hombre y mujeres que trabajan en lugares con venta de bebidas embriagantes o en las calles con el servicio sexual.

Por eso, recalcó, su labor altruista la han ampliado en una invitación a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que sumen esfuerzos en la prevención de ese tipo de enfermedades mortales.

«Para brigada callejera sí es preocupante tener 17 casos en menos de un mes, principalmente porque entre más detecciones hagamos, mayores casos identificamos, no podemos dar cifras de cuántos casos han salido positivos en total, pero si hacemos campañas masivas de pruebas de detección, claro que vamos a encontrar muchos más», recalcó.



Según su versión, todas esas pruebas y resultados positivos las ha realizado Brigada Callejera en lugares como bares y cantinas, table dance’s, zona de tolerancia, que es la población principal con la que trabaja esta organización, sobre todo población migrante.Los contagiados que han dado positivo hasta el momento en la localidad, en su gran mayoría son migrantes procedentes de cuba tanto hombres como mujeres.«Cuando realizamos los exámenes, se incluyen para la detección no solo de Sífilis sino también de VIH y Hepatitis C, que son altamente trasmisibles, las cuales y quienes resulten ya infectados se están canalizando a las clínicas CAPASIT no solo a las de Tapachula, sino al resto del país a donde estén migrando», agrego.Al preguntarle sobre si esas personas con el virus se contagiaron en la localidad o ya lo traían de otros países, contestó que «el contexto con la información que se le saca a los pacientes, son personas que ya vienen con esa patología desde su país de origen y nunca se habían hecho pruebas y no sabían que ellos tenían eso.»Además, «principalmente se les hace un llamado también cuando se detecta una persona mujer en un bar o en una cantina, siempre se les invita a que lleven a su pareja, porque se les tiene que dar el tratamiento a los dos para poder cerrar el ciclo y estén bien». EL ORBE/ JC