Ante lo Destrozados de las Calles de Tapachula Urge que Regrese “El Dragón”

*Se Necesita Reparar de Manera Integral las Vialidades.

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre de 2023.- El bacheo que realizan cuadrillas de trabajadores del Ayuntamiento Municipal que encabeza Rosa Urbina Castañeda en las calles de Tapachula, es urgente hacerlo bien detallado, porque resulta que, por no llegar hasta la base, no compactar y sellar bien la carpeta, a los tres o cuatro días ya volvieron a abrirse los hoyancos.

Eso fue lo que expresó Abraham Ruiz Matías, especialista en vías de comunicación, quien aseguró que ahora en época de lluvias, el bacheo debe hacerse muy bien, con material de calidad y procedimiento adecuado porque de lo contrario, vuelve a abrirse rápidamente.

En entrevista con rotativo EL ORBE, reconoció que en esta temporada de lluvias es cuando más aparecen los baches y por lo mismo, tal vez por la prisa en tapar esos agujeros, las cuadrillas no están haciendo bien su trabajo, que es llegar hasta donde está la superficie de la carpeta e ir construyendo capa por capa para que el bache quede bien cuadrado.

Añadió que antes esas reparaciones se hacían con la máquina llamada JetPacher, en cuyo procedimiento una cuadrilla de trabajadores iba adelante para ir preparando el lugar a reconstruir, y este tipo de trabajo, desde luego, representaba mayor rapidez.



1 de 2

Sin embargo, menciono que hay otra máquina a la que denominan “Dragón”, la cual a su juicio es más efectiva ya que primero levanta todo el cuadro o espacio a sellar, y después viene la reparación, dejando un trabajo sólido y bien hecho, al utilizar materiales adherentes.Es necesario que esa máquina denominada “Dragón”, la regresen y quede de manera permanente en Tapachula, dijo, pues por ser una Ciudad muy grande, requiere de bacheo diario por la infinidad de calles con serios problemas que hay en el perímetro urbano.Asimismo, comentó que Tapachula es una ciudad por dónde circulan miles de vehículos, además, pasan por sus calles vehículos demasiado pesados y eso provoca que las carpetas de asfalto o pavimento se deterioren rápidamente, haciendo necesario que se esté bacheando a cada rato. EL ORBE/Nelson Bautista