Huixtlecos Marchan Para Reubicación del del Tren Afuera del Centro de la Ciudad

*Consideran que Representa un Riesgo Para la Población.

Tapachula, Chiapas; 5 de Septiembre 2023.- Grupos de ciudadanos que viven en las inmediaciones de las vías del tren, en el municipio de Huixtla, se manifestaron y exigieron a las autoridades que corresponden, la reubicación del paso del tren, pues donde está ahora es un constante riesgo para la población en general.

Entrevistada por Periódico EL ORBE, Margarita Concepción Arana Tovilla, aseguró que no están en contra del proyecto del tren Costero, pero sí quieren que trasladen las vías y las lleven fuera de la Ciudad, donde podrá tener más espacio.

Dijo que no es justo que personas de la tercera edad que han vivido toda su vida frente a las vías, ahora sean desalojadas y sus casas sean demolidas para darle cabida a ese proyecto, y de lo cual el Gobierno o los responsables no han informado absolutamente nada.



Asimismo, explicó que Huixtla hoy no es como hace unos 20 años. Ahora hay muchos vehículos y, sobre todo, motocicletas que circulan por toda la Ciudad, pero tienen que andar cruzando las vías en cada momento y todo eso constituye riesgos latentes de accidentes.Solo en Huixtla unas 500 personas van a ser afectadas directamente en sus casas, patios o negocios que tienen frente a las vías, y que ahora sin ninguna información, tratan de destruir para construir el nuevo proyecto del tren costero, añadió.Agregó que, así como se están manifestando en Huixtla, simultáneamente también lo están haciendo en otras poblaciones de la Costa de Chiapas, principalmente en aquellas poblaciones donde el ferrocarril cruza por en medio de la ciudad, lo cual constituye varios peligros.Esta es la tercera ocasión que los ciudadanos de este municipio se manifiestan por la misma causa, donde aclaran que no están en contra de los proyectos que están llegando al sureste mexicano, sin embargo, lo que ellos no aceptan que vayan a ser reubicados hacia las orillas de esta Ciudad. EL ORBE/Nelson Bautista