“Desaparecen” 450 Mdp Para Proyectos en la Frontera Sur

*Servirían Para dar Mantenimiento a las Cuencas de los Ríos en la Costa y Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre de 2023.- 450 millones Pesos que servirían para construir bordos y dar mantenimiento a las cuencas en los ríos de los municipios de Suchiate, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán y Acacoyagua, de pronto desaparecieron y nadie sabe dónde quedaron o en qué fueron empleados.

Así lo dio a conocer la diputada local, Alejandra Martínez Coutiño, durante una reunión que tuvo con productores de plátano de la región, en donde explicó que ese recurso fue autorizado, e incluso, entregado.

Entrevistada por rotativo EL ORBE, destapó lo que puede ser un posible desfalco millonario, pues ese dinero no aparece, como tampoco fue aplicado para el fin que fue autorizado.



El año pasado, añadió, con una declaratoria de desastre que extendió Protección Civil se alcanzaron a sacar más de 18 pendientes en la región Soconusco, pero faltaron 5 proyectos para enrocamientos y mantenimiento a las cuencas de los ríos de Suchiate, Huehuetán, Huixtla, Villa Comaltitlán y Acacoyagua, pero resulta que en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dice que el dinero no llegó y está desaparecido.Agregó que ese desvío de recursos afecta a miles de familias y agricultores de la región en cada temporada de lluvias.También comentó que Hacienda Federal ha dicho que si ese capital no se aplica, debe ser devuelto, pero resulta que sí se necesita, solo que no lo quieren dar y no se sabe en manos de quién está.Hasta el momento ni los representantes de la Secretaría de Hacienda ni de la Comisión Nacional del Agua en Chiapas saben dónde quedó la paga, o se hacen los que no saben; mientras el tiempo sigue y el riesgo de inundación es latente, aseveró.“Hicimos un oficio donde solicitamos que nos dijeran qué había pasado. Y nos dicen que el dinero ya fue transferido a la cuenta de Conagua del Estado; pero fuimos a preguntarle al Director en Tuxtla Gutiérrez y asegura que no. Entonces no sabemos en dónde quedó”, explicó.El recurso económico está a 2 meses de regresar a las arcas de la Secretaría de Hacienda Federal y ya no se aplique. EL ORBE / Nelson Bautista