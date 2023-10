Participa REC en la Firma del Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud

*El Evento Estuvo Encabezado por el PRESIDENTE AMLO.

En Palacio Nacional, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la Firma del Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acto que formaliza la transferencia de estos servicios a la Federación por parte de 23 entidades del país, en beneficio de más de 53.2 millones de personas sin seguridad social.

Al respecto, el Gobernador chiapaneco reconoció al presidente López Obrador por su firme compromiso, voluntad y visión de transformar el sistema público de salud, pues esto permite garantizar al pueblo mexicano el derecho humano de acceder a una atención médica digna y de calidad, medicamentos y tratamientos especializados de manera gratuita y universal.

“Hoy nuevamente se ha demostrado que cuando se trabaja en unidad se pueden alcanzar grandes acuerdos en beneficio del interés general de la nación, pues este acuerdo entre el Gobierno Federal y 23 entidades reafirma el compromiso con la salud y el bienestar de la gente. Estamos convencidos de que este paso es histórico porque se ponen las bases para heredar un sistema de salud a la altura de lo que se merece nuestro pueblo”, apuntó.

Escandón Cadenas refrendó el compromiso de seguir sumando esfuerzos y recursos con las instituciones de salud federal para que el Sistema IMSS-Bienestar se consolide y funcione correctamente, al tiempo de precisar que su gobierno también hace lo que le corresponde, por ello realiza una importante inversión, con el objetivo de impulsar acciones de reconversión, modernización y equipamiento integral de unidades médicas públicas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que hay personas que tienen seguro médico ya sea privado o son derechohabientes de instituciones públicas, pero también hay millones de mexicanas y mexicanos, alrededor de la mitad, que no tiene seguridad social, por lo tanto, este Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud busca garantizar que todas las personas cuenten con atención médica gratuita.

Anunció que la meta es que, a más tardar en marzo del próximo año, el programa IMSS-Bienestar esté funcionando al 100 por ciento, otorgando cobertura médica a este sector poblacional que hoy se encuentra desprotegido.



“El derecho a la salud está en el Artículo 4º de la Constitución, pero si en la práctica, en las unidades médicas no hay médicos ni medicinas, entonces lo establecido es letra muerta, no es más que un propósito. Ahora lo que llevamos a cabo con una inversión sin precedente es mejorar la infraestructura, equipar, contratar médicos generales y especialistas, que no falte el abasto de medicamentos, equipos para estudios médicos e intervenciones, todo de manera gratuita: esto es sistema IMSS-Bienestar”, expresó.El Presidente de México agradeció a las Gobernadoras y los Gobernadores por la confianza y sumarse a este plan que permite enfrentar y avanzar en esta asignatura pendiente de cumplir con el derecho a la salud de las y los mexicanos. “Gracias a las y los gobernadores por poner por delante el interés general del pueblo, el interés de la nación”.A su vez, el secretario de Salud del Gobierno de México, Jorge Alcocer Varela, señaló que esta firma representa un acto muy importante, pues permitirá que, de 66.4 millones de personas sin Seguridad Social, se logre atender a 53.2 millones en el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, es decir, el 80.2 por ciento de la gente.El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, resaltó este esfuerzo conjunto para el fortalecimiento a la salud, desde infraestructura, equipamiento, distribución de medicamentos y certeza laboral. Para ello, dijo, se llevó a cabo un diagnóstico y levantamiento de necesidades, conforme a la implementación del modelo IMSS-Bienestar, a manera de avanzar en la consolidación de la salud como un derecho humano.Informó que gracias a este acuerdo, el IMSS-Bienestar operará en 23 Estados a través de 707 Hospitales y 13 mil 966 Centros de Salud, donde se implementará un solo sistema de administración para el surtimiento oportuno de recetas; el sistema de atención integral a la salud preventivo y un modelo nuevo sobre salud mental; acciones de mantenimiento y conservación; así como el complementar plantillas de personal y el proceso de basificar a miles de trabajadoras y trabajadores que durante años no tuvieron certeza laboral.“Tenemos un universo de 23 Estados que están aquí hoy presentes que, por voluntad de sus gobernadoras y gobernadores, dan este gran paso. De esta forma, se convierte en el sistema de atención médica pública más grande del planeta, es un reto que sólo hubiera podido ocurrir en un gobierno transformador como es el gobierno del presidente López Obrador”, finalizó.En la firma de este acuerdo llevado a cabo en el marco de la Conferencia Matutina del presidente de la República, también participó el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Calderón Alipi. Boletín Oficial