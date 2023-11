Rutilio Escandón Inauguró el Foro Nacional de Infraestructura Física Educativa 2023

En la inauguración del Foro Nacional de Infraestructura Física Educativa 2023, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que en Chiapas se ha priorizado la inversión en obras educativas, muestra de ello es que, en cinco años, se han destinado casi 6 mil 500 millones de pesos en la realización de más de 6 mil acciones de construcción, rehabilitación y mejoramiento integral de espacios escolares, en beneficio de más de mil 800 planteles de diferentes niveles académicos.

Subrayó que al inicio de su gestión se trazó la meta sexenal de reducir en 6.09 por ciento el rezago en infraestructura física educativa, al tiempo de precisar que, a la fecha, se lleva un avance importante y únicamente falta 0.56 por ciento, por lo tanto, si se mantiene el trabajo responsable y comprometido en este rubro, al concluir este gobierno no solo se alcanzará, sino que se superará el objetivo planteado.

“Era lamentable ver que el rezago educativo no disminuía, sino que aumentaba, por eso desde que inició nuestro gobierno asumimos el compromiso de impulsar estrategias para brindar atención a los planteles que más lo requerían. Estamos convencidos de que edificar escuelas no solo es invertir en material, sino que constituye la oportunidad de garantizar a todas y todos mejor calidad de vida, porque la educación nos da la posibilidad de caminar hacia un mejor futuro”, apuntó.

Desde las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Escandón Cadenas reiteró la voluntad de continuar trabajando junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para seguir con la reconversión de la infraestructura educativa, basada en obras sustentables y sostenibles que antepongan la seguridad, la protección civil y el cuidado del medio ambiente, pues de esta manera se garantizan espacios educativos dignos y de calidad a la niñez y juventud de la entidad.

En tanto, el titular de la Dirección General y presidente del Órgano Técnico de Consulta del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, César Adrián Basilio Ortiz, sostuvo que estos conversatorios permitirán robustecer las estrategias para mejorar la atención de la infraestructura física educativa del país, a través de los dos fondos más importantes que hay en esta materia, que son el FAM Potenciado y el Regular.

Dio a conocer que a nivel nacional cerca de 8 mil planteles están siendo intervenidos con una inversión de 7 mil millones de pesos, a través del FAM Potenciado; mientras que mediante el FAM Regular se destinan aproximadamente 10 mil millones de pesos a otro número importante de escuelas. Asimismo, dio a conocer que en 2024 se invertirán más de 10 mil millones de pesos para cumplir de manera exitosa el reto en este rubro.

Tras dar la bienvenida a Chiapas a las y los representantes de los 18 estados que participan en este Foro Nacional de Infraestructura Física Educativa 2023, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, Enoc Gordillo Argüello, explicó que este espacio promueve el intercambio de ideas y la suma de esfuerzos para fortalecer la infraestructura educativa, en el afán de garantizar estructuras seguras y de calidad.

A su vez, el secretario de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, expuso que en esta administración se trabaja para que la infraestructura educativa en Chiapas sea resiliente, por ello se realizan análisis y dictámenes de riesgo antes de iniciar cada obra pública. Asimismo, dijo que, mediante acuerdos con los colegios de arquitectos e ingenieros, se suman voluntades a fin de construir obras resistentes ante los fenómenos naturales no deseados, aunado al impulso de una nueva cultura de prevención en las comunidades.

Cabe mencionar que este foro nacional tiene como objetivo promover la capacitación en materia de seguridad estructural orientada al diseño y creación de espacios educativos, así como desarrollar un conversatorio sobre la importancia de la resiliencia escolar desde la perspectiva de la infraestructura física.

Asistieron: el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Juan José Solórzano Marcial; el director general del Instituto Chihuahuense de la Infraestructura Física Educativa y vocal representante de la Zona Geográfica I del Órgano Técnico de Consulta, Raúl García Ruiz; el representante del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León y representante de la Zona Geográfica II del Órgano Técnico de Consulta, Mauricio Treviño.

Asimismo, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco y vocal representante de la Zona Geográfica III del Órgano Técnico de Consulta, Octavio Flores de la Torre; el director general del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa y vocal representante de la Zona Geográfica IV del Órgano Técnico de Consulta, Hernando Peniche Monfort; el especialista en estructuras de la UNAM, Marcos Mauricio Chávez Cano; el titular de la Coordinación Técnica del Inifed, Noé Rodríguez Roldán, entre otros funcionarios y representantes expertos en infraestructura física educativa. Comunicado de Prensa