Pide Rutilio Escandón a Artesanas no Dejarse Engañar por Vivales que Buscan Extorsionarlas

Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón destacó que, en este Gobierno de la Cuarta Transformación, los apoyos a las artesanas se entregan de manera directa, sin intermediarios y sin ningún condicionamiento, por lo que pidió no dejarse engañar y denunciar a los vivales que se hacen pasar por falsos gestores.

“En una entrega de apoyos a mujeres en San Cristóbal de Las Casas nos dio coraje ver que aún hay sinvergüenzas que dicen ser líderes y que presionan y engañan, pidiendo cuotas para gestionar la entrega de programas sociales; afortunadamente detectamos a las personas que estaban haciendo estas malas prácticas, quienes habían quitado 800 pesos a cada artesana, pero rescatamos ese dinero y lo devolvimos a cada beneficiaria”, apuntó.

Por ello, enfatizó el llamado a las mujeres y los hombres artesanos de la región Altos Tsotsil-Tseltal y de las diferentes regiones de la entidad, a tener cuidado y no caer en este tipo de malas prácticas de vivales que únicamente engañan a las personas, y reiteró que su gobierno no permitirá estas actividades y castigará a quienes se dedican a extorsionar y lucrar con la necesidad de la gente.

Agregó que, ahora más que nunca, se cuida y garantiza que los apoyos de los programas sociales que otorgan los Gobiernos Estatal y Federal lleguen a las manos de quienes verdaderamente lo necesitan, pues el deseo es dar bienestar y fortalecer la labor de las y los artesanos y de los diferentes sectores sociales, así como recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones.

En otro momento, Escandón Cadenas informó que, aunque se han alejado los frentes fríos, el pronóstico meteorológico indica que van a continuar las lluvias en gran parte del territorio estatal, por ello convocó a la población a cuidarse y no bajar la guardia para evitar situaciones que pongan en peligro el patrimonio, la integridad y la vida.

Asimismo, exhortó a mantener las recomendaciones preventivas, alejarse de los ríos y arroyos porque en algunas regiones han llegado a su máxima capacidad y se pueden registrar inundaciones, hacerse a un lado de las montañas porque la tierra está muy mojada y hay riesgo de deslaves, extremar precauciones al transitar en carreteras, y en caso de alguna emergencia trasladarse a los refugios temporales. Boletín Oficial