Claudia Sheinbaum Afirma que la 4T se Busca Eliminar la Violencia Contra las Mujeres

Compostela, Nayarit; 25 de Noviembre de 2023.- “Yo tuve la oportunidad de poder estudiar Física, tener un doctorado en Ingeniería y yo lo que quiero es que todas las niñas puedan cumplir también sus sueños”, manifestó la precandidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante un encuentro con militantes de Compostela, Nayarit, donde reflexionó sobre la importancia de erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la precandidata señaló que no debe haber violencia de ningún tipo y reconocer que las mujeres pueden estar en cualquier espacio de la vida pública o privada.

“Hoy es 25 de noviembre, es el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, es un día que tenemos que recapacitar y reconocer que no debe haber violencia de ningún tipo, pero no debe haber violencia contra las mujeres, ni violencia política, ni violencia económica, ni violencia psicológica, ningún tipo de violencia contra las mujeres”, aseveró.

Frente a las y los militantes Claudia Sheinbaum refrendó su compromiso con las y los militantes de Nayarit para continuar con este modelo de Gobierno de territorio, sin ostentación y basado en la austeridad republicana.

“Me vengo a comprometer con ustedes porque vamos a seguir siendo un gobierno de territorio y de austeridad republicana, aquí llevamos en el corazón los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Compostela, al pueblo de Nayarit y al pueblo de México”, puntualizó.

Recordó que el derecho a una vida libre sin violencia, a la educación, a la salud y a un salario digno son los principales impulsores de la Cuarta Transformación, en contraste al modelo neoliberal donde en gobiernos anteriores dejaron pobreza y desigualdad entre las y los mexicanos.

"Dejamos de ver a los de arriba para mirar a los que menos tienen con una consigna fundamental: por el bien de todos, primero los pobres", explicó al referirse al humanismo mexicano promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.