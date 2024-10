Personal del ISSSTE en Tapachula Protesta por Falta de Pago

*Ya les deben varios meses

Tapachula, Chiapas; 18 de Diciembre del 2023.- Personal del ISSSTE en la localidad protestaron este lunes, por enésima vez, en sus instalaciones, por falta de pago y por otras necesidades pendientes de atención.

Para ello, representantes de quienes realizan suplencias o interinatos en la Clínica Hospital “Roberto Nettel Flores” del ISSSTE, se manifestaron en virtud de que todavía no les pagan adeudos por jornadas laborales desde el mes de septiembre hasta la fecha.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Iraí Tercero, una de las afectadas indicó que la situación es desesperante pues de cada uno de ellos depende una familia, por lo que requieren del pago por los servicios ya prestados a esa institución médica.

Entre los afectados se encuentran médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas, administrativos en general, y personal de intendencia, señaló. Todos ellos, para poder ir a trabajar han tenido que pedir prestado dinero para sus pasajes y su comida, ya que a veces se quedan a doblar turno y requieren de alimentos.

En algunos casos, agregó, ya les pagaron una o dos quincenas, pero con eso no resolvieron los problemas de deudas que ya contrajeron por fuera, por lo que insisten a las autoridades del ISSSTE les digan cuándo les van a liquidar todo lo que les deben.

De igual forma, que entre las gestiones hechas les dijeron que “ya lo están viendo”, pero el problema es que no les dan una fecha definitiva; y de ahí la incertidumbre entre el personal.

Al parecer, ya tienen elaboradas dos nóminas en Tuxtla Gutiérrez, pero no las sueltan por la sencilla razón de que el instituto no cuenta con recursos suficientes para cubrir los montos de las deudas, sostuvo. Esa podría ser una las razones del por qué el atraso de esos pagos.

Por otro lado, la postura del personal es que las autoridades les paguen todo completo, desde julio hasta la fecha, insistió. EL ORBE / Nelson Bautista