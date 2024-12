Eduardo Ramírez Recibe Constancia Como Candidato a la Gubernatura de Chiapas

Eduardo Ramírez fue elegido como el candidato al gobierno chiapaneco de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, rumbo al proceso electoral 2024.



Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Morena (CEM), la presidenta del CEM, Flor de María Esponda Torres y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Carlos Molina Velasco, entregaron a Eduardo Ramírez la constancia de ratificación y la declaratoria que lo avalan como candidato para el gobierno de 2024 a 2030, tras una votación unánime de consejeros y consejeras asistentes.

Antes de tomar protesta, Ramírez Aguilar dijo: “Quiero manifestarle al pueblo de Chiapas que protesto, porque las niñas no sean objeto de mercancía en las comunidades, porque las mujeres no sean vulneradas en sus derechos y en sus libertades, porque los pobres tengan mejores oportunidades y vivan en un estado de igualdad y bienestar, porque nuestras hermanas y hermanos indígenas no sean tratados con discriminación, con exclusión y con clasismo, porque nuestras hermanas y hermanos migrantes, quienes vienen de otros países y ven en nuestra frontera Sur mejores oportunidades de vida, sean tratados como lo que son, como personas y seres humanos”.



En este marco, el candidato por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, agradeció tan distinguida confianza que le brindó el partido Morena, al designarlo como su candidato: “Asumo esta responsabilidad de frente, la asumo con el corazón, la asumo con mi mente, con mucha emoción y responsabilidad”.Asimismo, Eduardo Ramírez afirmó que va a honrar los principios de la Cuarta Transformación que ha enseñado el máximo dirigente, Andrés Manuel López Obrador, que son: no mentir, no robar y no traicionar la confianza del pueblo de Chiapas.De igual forma, comentó que cuenta con una gran comunicación y con la confianza de quien le ha tocado dirigir los destinos de Chiapas en estos cinco años y dos meses, que es el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas.“Acompáñenme en esta gran oportunidad que es encontrar nuestro destino en una nueva era, construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, construirlo de frente a mi familia, a mis amigas y amigas, a mis paisanas y paisanos y por el amor de todos mis vivos y por la memoria de mis muertos, asumo este compromiso”, finalizó. Comunicado de Prensa