Habitantes del Sur-Oriente de Tapachula Bloquean Calles por Falta de Agua

* COLONOS DE LA VILLITA, SEMINARISTA, LAURELES I Y II, AFIRMAN QUE COAPATAP NO LES SURTE EL VITAL LÍQUIDO DESDE HACE UN MES. FAMILIAS TIENEN QUE COMPRAR AGUA EN TINACOS A EMPRESAS PARTICULARES.

Tapachula, Chiapas; 18 de Abril del 2024.- En las colonias La Villita, Seminarista, Laureles I y II, así como en La Floresta, en la parte Suroriente de la Ciudad de Tapachula, tienen un mes en que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap) no les surte el vital líquido.

Por esa razón, la mañana de este jueves los habitantes de esas colonias bloquearon importantes vías de comunicación como la Calzada Panteón Jardín, para exigir al organismo administrador de agua potable que les suministren el vital líquido no racionado, sino en los horarios en que les corresponden.

Sobre este asunto, rotativo EL ORBE entrevistó al señor Felipe Salinas, quien muy molesto manifestó que fueron a las oficinas de Coapatap para exigir el servicio, pero les contestaron de manera burlona “que se esperaran otra semana más y que mientras tanto, que siguieran comprando agua”.

El sector donde está instalada la intersección de las válvulas está muy cerca, sin embargo, no saben por qué el Coapatap no envía a algún trabajador o “valvulero” a hacer los cambios para que ellos puedan tener el vital líquido, señaló.

El entrevistado subrayó que no es justo que las familias, la mayoría de clase popular, tengan que estar comprando agua en tinacos a empresas particulares, a veces hasta por tres veces a la semana, con un costo de 300 Pesos por cada viaje.

Cada vez que el Ayuntamiento Municipal pide apoyo a los vecinos, dijo, bien sea para retirar maleza, para limpiar calles y banquetas, y para recoger la basura, ellos siempre han estado prestos a colaborar en esas acciones, sin embargo las autoridades locales no son recíprocas. EL ORBE/Nelson Bautista